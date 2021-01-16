Представили телескоп, яким можна управляти зі смартфона
Вага телескопа становить 5 кг, а його висота - 40 см. Роздільна здатність пристрою дорівнює 1920 × 1080 пікселів. Тривалість роботи батареї не перевищує 4 години, повідомляє "Укрінформ".
Один екземпляр переносного телескопа коштує 1 499 доларів США.
Зазначається, що телескоп передає зроблені у небі світлини на мобільний телефон. Він контролюється додатком, який встановлений на самому смартфоні.
"Vespera - це правильний наступний крок для Vaonis. Їхня дивовижна технологія, яка дозволяє кожному спостерігати за такими об’єктами, як галактики та туманності, зробила це доступним для всіх", - заявив колишній астронавт NASA та представник компанії Террі Вертс.
Фото: Vaonis
Фото: Vaonis
Фото: Vaonis
Нагадаємо, що NASA затвердило проект космічного телескопа SPHEREx, який вивчатиме розширення Всесвіту
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