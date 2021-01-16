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ТЕХНОЛОГІЇ ФОТО
16 01 2021 15:55

Представили телескоп, яким можна управляти зі смартфона

Телескоп передає зроблені у небі світлини на мобільний телефон
Французький стартап Vaonis представив переносний телескоп Vespera, яким можна управляти зі свого смартфона.
Представили телескоп, яким можна управляти зі смартфона Фото: Укрінформ

Вага телескопа становить 5 кг, а його висота - 40 см. Роздільна здатність пристрою дорівнює 1920 × 1080 пікселів. Тривалість роботи батареї не перевищує 4 години, повідомляє "Укрінформ".

Один екземпляр переносного телескопа коштує 1 499 доларів США.

Зазначається, що телескоп передає зроблені у небі світлини на мобільний телефон. Він контролюється додатком, який встановлений на самому смартфоні.

"Vespera - це правильний наступний крок для Vaonis. Їхня дивовижна технологія, яка дозволяє кожному спостерігати за такими об’єктами, як галактики та туманності, зробила це доступним для всіх", - заявив колишній астронавт NASA та представник компанії Террі Вертс.

Фото: Vaonis

Фото: Vaonis

Фото: Vaonis

Нагадаємо, що NASA затвердило проект космічного телескопа SPHEREx, який вивчатиме розширення Всесвіту

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