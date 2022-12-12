Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Прем’єр-міністр України мав зустріч з міністром енергетики Франції — говорили про допомогу Україні

12 грудня 2022, 19:07
Прем’єр-міністр України мав зустріч з міністром енергетики Франції — говорили про допомогу Україні
Фото: Укрінформ
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль обговорив з міністром енергетики Франції Аньєс Паньє-Рюнаше підтримку енергетичного сектору України після російських обстрілів та необхідність запровадження санкцій проти рф в частині постачань ядерного пального й технологій для атомної енергетики.
Про це повідомляє Урядовий портал.
 
"Працюємо з партнерами, аби Україна успішно пройшла зиму та перейшла до стійкого відновлення і впровадження нових сучасних технологій в енергетиці", — зазначив глава уряду.
 
 
Він подякував Франції за надану допомогу, зокрема, майже 73 тонни енергетичного обладнання, яке вже передано українським компаніям для відновлення та стабілізації енергосистеми України.
 
Під час зустрічі Шмигаль наголосив на необхідності спільної протидії ядерному тероризму з боку росії.
 
 
"Радіаційна та ядерна безпека — перший пункт мирного плану Президента України. рф має вивести свої війська із Запорізької АЕС та припинити незаконні дії щодо української станції. Маємо розширити місію МАГАТЕ з метою створення демілітаризованої зони та розпочати роботу щодо запровадження дієвих санкцій проти росії та її компаній у ядерній сфері", — підкреслив Прем’єр-міністр.
 
 
Зі свого боку Аньєс Паньє-Рюнаше повідомила, що Франція готує для України чергову партію обладнання, необхідного для відновлення енергетичної системи.
 
 Шмигаль разом з дружиною Президента Оленою Зеленською та представниками уряду перебуває у Франції з робочим візитом.
ФранціяенергетикадопомогаШмигаль

Останні матеріали

Початок кінця росіян під Бахмутом. Та як росія прагне зменшити тиск українських військ на Дніпрі – Том Купер
Технології
Початок кінця росіян під Бахмутом. Та як росія прагне зменшити тиск українських військ на Дніпрі – Том Купер
Переклад iPress – 12 грудня 2022, 18:20
Еротика vs сексизм. Як відкрита заява із засудженням друку еротичного календаря для ЗСУ обернулася проти її підписантів
Cуспільство
Еротика vs сексизм. Як відкрита заява із засудженням друку еротичного календаря для ЗСУ обернулася проти її підписантів
Дмитро Редько – 12 грудня 2022, 17:08
Запеклі претензії на Крим підкреслюють низькі шанси на мирну угоду між росією та Україною – The Washington Post
Запеклі претензії на Крим підкреслюють низькі шанси на мирну угоду між росією та Україною – The Washington Post
Переклад iPress – 12 грудня 2022, 10:27
Триває битва за адаптацію. Важливі уроки для світових армій – Мік Раян
Cуспільство
Триває битва за адаптацію. Важливі уроки для світових армій – Мік Раян
Переклад iPress – 12 грудня 2022, 08:53
Десятиріччя млявості Заходу стали рушієм для путіна. Для швидшого завершення війни необхідно посилити допомогу Україні – Борис Джонсон
Десятиріччя млявості Заходу стали рушієм для путіна. Для швидшого завершення війни необхідно посилити допомогу Україні – Борис Джонсон
Переклад iPress – 10 грудня 2022, 13:52
Мир на умовах путіна неможливий. Чому росію треба виштовхати з України – Кая Каллас
Політика
Мир на умовах путіна неможливий. Чому росію треба виштовхати з України – Кая Каллас
Переклад iPress – 09 грудня 2022, 14:02
Що означає удар українського безпілотника в глибині російської території? Переломний момент, який демонструє вразливість росії – Фред Каплан
Політика
Що означає удар українського безпілотника в глибині російської території? Переломний момент, який демонструє вразливість росії – Фред Каплан
Переклад iPress – 09 грудня 2022, 11:56
Прикре самогубство
Cуспільство
Прикре самогубство "Дождя". російській опозиції варто змінити ідеологію, якщо вона дійсно прагне змінити владу
Дмитро Редько – 09 грудня 2022, 09:38
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється