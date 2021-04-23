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CУСПІЛЬСТВО ФОТО
23 04 2021 11:09

Президент Румунії в рамках екокампанії приїхав на роботу на велосипеді

Клаус Йоганніс закликав румунів розглянути можливість відмовитися від використання власного авто для щоденних поїздок і користуватися громадським транспортом, велосипедом або ходити пішки
Президент Румунії Клаус Йоганніс долучився до екокампанії "Зелена п’ятниця" і приїхав на роботу на велосипеді.
Президент Румунії в рамках екокампанії приїхав на роботу на велосипеді Фото: з вільних джерел

Як можна бачити з фото, Йоганніс їхав у супроводі принаймні двох охоронців, одягнувши поверх офіційного костюму куртку і шолом, повідомляє "Європейська правда". Скільки кілометрів зайняла його дорога на роботу, не уточнюють.

Фото: Європейська правда

"Я приїхав до офісу на велосипеді, тому що хочу долучитися до цієї кампанії, вважаючи її дуже хорошою ініціативою", - прокоментував президент після прибуття до палацу Котрочень. 

Фото: Європейська правда

Він закликав румунів розглянути можливість відмовитися від використання власного авто для щоденних поїздок і користуватися громадським транспортом, велосипедом або ходити пішки - тому що це краще і для власного здоров’я, і для довкілля. 

"Поїздки на велосипеді дуже корисні для здоров’я. Більш того, ви значно менше залежите від трафіку і можете доїхати на роботу майже так само швидко, як на авто", - сказав він. 

Фото: Європейська правда

Хоча ранок п’ятниці у Бухаресті видався дощовим, президент зазначив, що "трохи намокнути нікому не зашкодить". 

Кампанія "Зелена п’ятниця" почалася у березні та заохочує людей принаймні раз на тиждень відмовлятись від авто на користь альтернативних видів транспорту.

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