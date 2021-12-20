Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА ФОТО
20 12 2021 14:34

Президенти України, Польщі і Литви почали саміт "Люблінського трикутника" в Гуті

Радий бачити у засніжених Карпатах своїх справжніх друзів Анджея Дуду й Гітанаса Науседу. У межах Люблінського трикутника говоримо про безпеку та координуємо подальші кроки з протидії спільним викликам
Президенти України, Польщі та Литви почали саміт "Люблінського трикутника" у президентській резиденції в Івано-Франківській області.
Президенти України, Польщі і Литви почали саміт "Люблінського трикутника" в Гуті Фото:Твіттер / ОП
Як пише "Європейська правда", про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
 
Зеленський, Анджей Дуда та Гітанас Науседа проводять зустріч у резиденції президента "Синьогора", що у селі Гута. 
 
"Радий бачити у засніжених Карпатах своїх справжніх друзів Анджея Дуду й Гітанаса Науседу. У межах Люблінського трикутника говоримо про безпеку та координуємо подальші кроки з протидії спільним викликам", - написав Зеленський.
 
 
 

Фото: Володимир Зеленський / Твіттер / ОП
 
Нагадаємо, "Люблінський трикутник" - платформа для тристоронньої співпраці між Литовською Республікою, Республікою Польща та Україною, спрямована на поглиблення регіонального співробітництва у безпековій, економічній та соціально-гуманітарній сферах. 
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.