Президенти України, Польщі і Литви почали саміт "Люблінського трикутника" в Гуті

Президенти України, Польщі та Литви почали саміт "Люблінського трикутника" у президентській резиденції в Івано-Франківській області.

Радий бачити у засніжених Карпатах своїх справжніх друзів Анджея Дуду й Гітанаса Науседу. У межах Люблінського трикутника говоримо про безпеку та координуємо подальші кроки з протидії спільним викликам

Як пише "Європейська правда", про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський, Анджей Дуда та Гітанас Науседа проводять зустріч у резиденції президента "Синьогора", що у селі Гута.

"Радий бачити у засніжених Карпатах своїх справжніх друзів Анджея Дуду й Гітанаса Науседу. У межах Люблінського трикутника говоримо про безпеку та координуємо подальші кроки з протидії спільним викликам", - написав Зеленський.



Фото: Володимир Зеленський / Твіттер / ОП

Нагадаємо, "Люблінський трикутник" - платформа для тристоронньої співпраці між Литовською Республікою, Республікою Польща та Україною, спрямована на поглиблення регіонального співробітництва у безпековій, економічній та соціально-гуманітарній сферах.