ПОЛІТИКА ФОТОПрезиденти України, Польщі та Литви почали саміт "Люблінського трикутника" у президентській резиденції в Івано-Франківській області.
Фото: Володимир Зеленський / Твіттер / ОППідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
20 12 2021 14:34
Президенти України, Польщі і Литви почали саміт "Люблінського трикутника" в Гуті
Радий бачити у засніжених Карпатах своїх справжніх друзів Анджея Дуду й Гітанаса Науседу. У межах Люблінського трикутника говоримо про безпеку та координуємо подальші кроки з протидії спільним викликам
Фото:Твіттер / ОП
Як пише "Європейська правда", про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
Зеленський, Анджей Дуда та Гітанас Науседа проводять зустріч у резиденції президента "Синьогора", що у селі Гута.
"Радий бачити у засніжених Карпатах своїх справжніх друзів Анджея Дуду й Гітанаса Науседу. У межах Люблінського трикутника говоримо про безпеку та координуємо подальші кроки з протидії спільним викликам", - написав Зеленський.
Фото: Володимир Зеленський / Твіттер / ОП
Нагадаємо, "Люблінський трикутник" - платформа для тристоронньої співпраці між Литовською Республікою, Республікою Польща та Україною, спрямована на поглиблення регіонального співробітництва у безпековій, економічній та соціально-гуманітарній сферах.
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