Прохолодна весна подовжить період цвітіння Долини нарцисів до кінця травня
Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу повідомив начальник ПНДВ “Долина нарсиців” Олександр Навроцький.
“Цього року нарциси в Долині квітують дуже красиво — ця весна, хмарна, прохолодна та волога, сприяє тому, що цвітіння триватиме до останніх чисел травня. Зможемо приймати відвідувачів під час цвітіння ще протягом двох тижнів, до 24 травня”, — сказав Навроцький.
За його словами, цьогоріч нарциси не дуже високі, бо коли вони лише починали рости, то було недостатньо волого. Натомість бувають роки, коли нарциси сягають до пів метра заввишки.
Зате цьогорічна холодна весна сприяє довгому цвітінню. За словами Навроцького, коли дуже тепла весна, то нарциси зацвітають у квітні й рано відходять.
"Чотири роки тому у нас була така ситуація, що 12 квітня уже масово цвіли нарциси, але вони у нас протрималися всього до початку травня. А були роки із заморозками в травні — морозець їх прихватив і цвітіння тривало пару днів. А було так, що сонце спалило буквально за тиждень. Вони не люблять сильного сонця", – зазначив Навроцький.
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