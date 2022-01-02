Противники ковід-обмежень спорудили шибениці під парламентом Чехії
Як пише "Європейська правда", про це повідомляють Radio Prague International та IDNES.
Дебати проходитимуть у Палаті депутатів. Поправки передбачають, що уряд буде мати більші повноваження для запровадження карантинних обмежень, не оголошуючи для цього надзвичайну ситуацію. Йдеться і про продовження дії закону загалом, оскільки в кінці лютого його термін дії спливає.
"Є достатньо підстав сподіватися, що "Омікрон" стане останньою мутацією, але це ще не точно, тож нам потрібне законодавство, щоб бути готовими до осінньої хвилі", - зазначив міністр охорони здоров’я Властимил Валек.
Правляча коаліція має достатньо голосів для ухвалення закону, але опозиційна правопопулістська партія "Свобода і пряма демократія" збирається максимально перешкоджати, заявляючи, що проєкт є посяганням на фундаментальні права і свободи людей.
Фото: Європейська правда
Зауваження до проєкту висловили і в партії ANO експрем’єра Андрея Бабіша.
Під будівлею парламенту зібрались близько 200 противників карантинних обмежень з плакатами на зразок "З нас досить", спорудили кілька бутафорних шибениць.
Фото: Європейська правда
Це вже не перша подібна акція, і після попередньої депутати обурилися таким реквізитом протестувальників, але поліція не втручалася.
Фото: Європейська правда
Нагадаємо, що на вгамування COVID-протестів у столиці Нідерландів витратили понад €5 мільйонів
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