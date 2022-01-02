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CУСПІЛЬСТВО ФОТО
01 02 2022 15:42

Противники ковід-обмежень спорудили шибениці під парламентом Чехії

Це вже не перша подібна акція, і після попередньої депутати обурилися таким реквізитом протестувальників, але поліція не втручалася
Парламент Чехії 2 лютого розглядатиме зміни до закону про протидію пандемії, противники карантинних обмежень у зв’язку з цим прийшли до будівлі з протестом і спорудили бутафорні шибениці.
Противники ковід-обмежень спорудили шибениці під парламентом Чехії Фото: Google

Як пише "Європейська правда", про це повідомляють Radio Prague International та IDNES.

Дебати проходитимуть у Палаті депутатів. Поправки передбачають, що уряд буде мати більші повноваження для запровадження карантинних обмежень, не оголошуючи для цього надзвичайну ситуацію. Йдеться і про продовження дії закону загалом, оскільки в кінці лютого його термін дії спливає. 

"Є достатньо підстав сподіватися, що "Омікрон" стане останньою мутацією, але це ще не точно, тож нам потрібне законодавство, щоб бути готовими до осінньої хвилі", - зазначив міністр охорони здоров’я Властимил Валек. 

Правляча коаліція має достатньо голосів для ухвалення закону, але опозиційна правопопулістська партія "Свобода і пряма демократія" збирається максимально перешкоджати, заявляючи, що проєкт є посяганням на фундаментальні права і свободи людей.

Фото: Європейська правда

Зауваження до проєкту висловили і в партії ANO експрем’єра Андрея Бабіша.

Під будівлею парламенту зібрались близько 200 противників карантинних обмежень з плакатами на зразок "З нас досить", спорудили кілька бутафорних шибениць. 

Фото: Європейська правда

Це вже не перша подібна акція, і після попередньої депутати обурилися таким реквізитом протестувальників, але поліція не втручалася. 

Фото: Європейська правда

Нагадаємо, що на вгамування COVID-протестів у столиці Нідерландів витратили понад €5 мільйонів

 

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