Раніше неопубліковані роботи Толкіна про Середзем'я видадуть у 2021 році
Збірник називатиметься "Природа Середзем’я", повідомляє "Громадське". У нього ввійдуть праці на тему географії вигаданого континенту, його історії та істот, що населяють ці землі.
Наприклад, читачі дізнаються, у чому секрет безсмертя ельфів, а також отримають відповідь на питання, яке давно є предметом суперечок серед фанатів: чи можуть ельфи, гобіти та навіть жінки-гноми відрощувати бороди.
Обкладинка збірника раніше неопублікованих робіт фантаста Джона Толкіна "Природа Середзем’я"
Фото: HarperCollins
Як кажуть у видавництві, усі ці есе "перенесуть читачів назад у світ "Гобіта", "Володаря перснів" та "Сильмариліона".
"Для нього (Толкіна - ред.) Середзем'я було частиною цілого світу, який повинен бути дослідженим. У збірнику "Природа Середзем'я" якраз описуються подорожі, які він здійснив, прагнучи розкрити своє творіння", - розповідає представник видавництва Кріс Сміт.
Він зазначив, що хоч і остання книга з серії "Володар перснів" про Середзем’я була опублікована в 1955 році, письменник продовжував писати есе про цей вигаданий світ майже до своєї смерті в 1973 році.
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