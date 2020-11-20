Раніше неопубліковані роботи Толкіна про Середзем'я видадуть у 2021 році

Одне з найбільших видавництв світу HarperCollins у червні 2021 року випустить збірник раніше неопублікованих робіт фантаста Джона Толкіна, присвячених Середзем’ю - місцю розгортання подій культових "Володаря перснів" та "Гобіта".

У нього ввійдуть праці на тему географії вигаданого континенту, його історії та істот, що населяють ці землі

Збірник називатиметься "Природа Середзем’я", повідомляє "Громадське". У нього ввійдуть праці на тему географії вигаданого континенту, його історії та істот, що населяють ці землі.

Наприклад, читачі дізнаються, у чому секрет безсмертя ельфів, а також отримають відповідь на питання, яке давно є предметом суперечок серед фанатів: чи можуть ельфи, гобіти та навіть жінки-гноми відрощувати бороди.

Обкладинка збірника раніше неопублікованих робіт фантаста Джона Толкіна "Природа Середзем’я" Фото: HarperCollins Як кажуть у видавництві, усі ці есе "перенесуть читачів назад у світ "Гобіта", "Володаря перснів" та "Сильмариліона". "Для нього (Толкіна - ред.) Середзем'я було частиною цілого світу, який повинен бути дослідженим. У збірнику "Природа Середзем'я" якраз описуються подорожі, які він здійснив, прагнучи розкрити своє творіння", - розповідає представник видавництва Кріс Сміт. Він зазначив, що хоч і остання книга з серії "Володар перснів" про Середзем’я була опублікована в 1955 році, письменник продовжував писати есе про цей вигаданий світ майже до своєї смерті в 1973 році.

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