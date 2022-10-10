CУСПІЛЬСТВО ФОТОВартість 84 крилатих ракет та 24 безпілотників, які протягом 10 жовтня росіяни випустили по території України, складає $400–700 мільйонів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакціюЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
10 10 2022 22:10
росіяни за півдоби випустили по Україні ракет та безпілотників на $700 млн - Forbes
Фото: з вільного доступу
Такі підрахунки здійснило видання Forbes.
Видання оцінює вартість випущених ракет в широкому діапазоні, бо поки невідома точна кількість ракет кожного типу. Розрахунок вартості здійснили на основі припущення, що більшість ракет, які влучили, – дорогі й високоточні Х-101 та ракети з тактичною дальністю (С-300, "Торнадо-С"), а решта була спрямована на перевантаження ППО. У разі надходження додаткової інформації оцінка може бути уточнена.
Для розрахунку вартості цих ракет Forbes використовував такі оцінки: вартість ракети Х-101 – $13 млн, "Калібр" – $6,5 млн, "Іскандер" – $3 млн, "Онікс" – $1,25 млн, Х-22 – $1 млн, "Точка-У" – $0,3 млн. Загальна вартість усіх випущених 10 жовтня дронів – декілька мільйонів доларів.
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