росіяни за півдоби випустили по Україні ракет та безпілотників на $700 млн - Forbes

Вартість 84 крилатих ракет та 24 безпілотників, які протягом 10 жовтня росіяни випустили по території України, складає $400–700 мільйонів.

Такі підрахунки здійснило видання Forbes.

Видання оцінює вартість випущених ракет в широкому діапазоні, бо поки невідома точна кількість ракет кожного типу. Розрахунок вартості здійснили на основі припущення, що більшість ракет, які влучили, – дорогі й високоточні Х-101 та ракети з тактичною дальністю (С-300, "Торнадо-С"), а решта була спрямована на перевантаження ППО. У разі надходження додаткової інформації оцінка може бути уточнена.

Для розрахунку вартості цих ракет Forbes використовував такі оцінки: вартість ракети Х-101 – $13 млн, "Калібр" – $6,5 млн, "Іскандер" – $3 млн, "Онікс" – $1,25 млн, Х-22 – $1 млн, "Точка-У" – $0,3 млн. Загальна вартість усіх випущених 10 жовтня дронів – декілька мільйонів доларів.