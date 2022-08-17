Російська пропаганда в публікаціях Deutsche Welle: МЗС України просить Німеччину відреагувати

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко закликав уряд Німеччини відреагувати на просування наративів кремлівської пропаганди російської служби німецької медіакомпанії Deutsche Welle.

Через загрози, які несе російська дезінформація, німецький уряд вже обмежив діяльність на території Німеччини каналу російської пропаганди RT. І ми закликаємо німецьких партнерів відреагувати на наративи російської пропаганди, які поширюються в матеріалах DW

Про це йдеться у повідомленні речника МЗС Олега Ніколенка.

"Наразі нам не зрозуміло, чому російська служба німецького мовника підіграє російській пропаганді, маніпулює цитатами та здійснює підміну понять щодо причин та наслідків агресії Росії проти України", – зазначив речник українського дипломатичного відомства.

Ніколенко опублікував скриншоти матеріалів Deutsche Welle з маніпулятивними твердженнями та наративами російських політиків і пропагандистів.

В одній із публікацій був заклик визнати "Україну терористичною державою".

А також були розміщені публікації із іншими подібними наративами: "один промах українських захисників може спровокувати ядерну катастрофу на Запорізькій АЕС", "заборона на в’їзд росіян на Захід не допоможе перемогти Путіна", "Vogue спростував чутки про публікацію фото Адольфа Гітлера та Єви Браун" і фото нацистського фюрера поряд з обкладинкою президентського подружжя.









