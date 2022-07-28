Розпочався онлайн-продаж поштової марки "Доброго вечора, ми з України"

Сьогодні стартував онлайн-продаж поштової марки "Доброго вечора, ми з України", її тираж становить 5 млн штук.

Ми випустили 5 млн поштових марок з трактором двох номіналів, тож, сподіваємось, їх вистачить усім

Про це повідомила "Укрпошта" на сторінці у Фейсбуці.

"Ми випустили 5 млн поштових марок з трактором двох номіналів, тож, сподіваємось, їх вистачить усім", - наголосили в "Укрпошті".

Зазначається, що на купівлю діятимуть обмеження: одному покупцеві будуть продавати два аркуші на кожен номінал та п'ять конвертів. Проте на футболки та сувенірну продукцію обмежень немає.

Українці зможуть придбати товари з гаслом: "Доброго вечора, ми з України" онлайн в магазині Укрпошти, на Розетці, на сайті Kasta, Prom, футболки та сувеніри можна купити на Розетці перейшовши за посиланням.

За кордоном можна придбати марки та інші товари на міжнародних майданчиках Amazon та Ebay.

Як повідомляв Укрінформ, 27 травня був анонсований конкурс на ескіз марки "Доброго вечора, ми з України!". У конкурсі на найкращий ескіз нової поштової марки "Доброго вечора, ми з України!" перемогу здобула тема тракторних військ. За цю тему проголосували понад 200 тисяч українців.