Розробником фейкової копії "Дії" виявився 21-річний молодик
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-служба Міністерства внутрішніх справ.1
"У фейковій програмі користувачам надавалася можливість створити собі будь-який документ із представлених в офіційному програмному забезпеченні. Зокрема, користувачі могли змінити свій вік, додати будь-яке фото або підробити сертифікат про вакцинацію від COVID-19. Свою розробку чоловік продавав у месенджері за 100 гривень, а у рекламі вказував, що завдяки застосунку неповнолітні можуть безперешкодно купляти алкоголь і цигарки", - зазначається у повідомленні.
Наразі правоохоронці вживають заходів для блокування всіх каналів розповсюдження фейкової програми. Також встановлюють осіб, які купили застосунок для надання правової оцінки їх діям.
Фото: Національна поліція
Окрім того, за місцем проживання фігуранта справи було здійснено обшуки. Правоохоронці вилучили мобільні телефони, комп'ютерну техніку та банківські картки.
За фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання у роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.
Нагадаємо, що працівники Держпродспоживслужби, Центру контролю та профілактики хвороб на місцях, а також Патрульної поліції перевірятимуть достовірність COVID-сертифікатів із 21 жовтня.
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