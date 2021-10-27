Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО ФОТО
27 10 2021 13:00

Розробником фейкової копії "Дії" виявився 21-річний молодик

Наразі правоохоронці вживають заходів для блокування всіх каналів розповсюдження фейкової програми
Співробітники кіберполіції у Запорізькій області викрили 21-річного молодого чоловіка, який розробив застосунок для створення підроблених документів, за дизайном ідентичний державному застосунку "Дія".
Розробником фейкової копії "Дії" виявився 21-річний молодик Фото: поліція (facebook.com odesapolice)

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-служба Міністерства внутрішніх справ.1

"У фейковій програмі користувачам надавалася можливість створити собі будь-який документ із представлених в офіційному програмному забезпеченні. Зокрема, користувачі могли змінити свій вік, додати будь-яке фото або підробити сертифікат про вакцинацію від COVID-19. Свою розробку чоловік продавав у месенджері за 100 гривень, а у рекламі вказував, що завдяки застосунку неповнолітні можуть безперешкодно купляти алкоголь і цигарки", - зазначається у повідомленні.

Наразі правоохоронці вживають заходів для блокування всіх каналів розповсюдження фейкової програми. Також встановлюють осіб, які купили застосунок для надання правової оцінки їх діям.

Фото: Національна поліція

Окрім того, за місцем проживання фігуранта справи було здійснено обшуки. Правоохоронці вилучили мобільні телефони, комп'ютерну техніку та банківські картки.

За фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання у роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.

Нагадаємо, що працівники Держпродспоживслужби, Центру контролю та профілактики хвороб на місцях, а також Патрульної поліції перевірятимуть достовірність COVID-сертифікатів із 21 жовтня.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Лайки та репости заохочують людей частіше обурюватися у соцмережах - дослідження

Лайки та репости заохочують людей частіше обурюватися у соцмережах - дослідження

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.