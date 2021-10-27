Розробником фейкової копії "Дії" виявився 21-річний молодик

Співробітники кіберполіції у Запорізькій області викрили 21-річного молодого чоловіка, який розробив застосунок для створення підроблених документів, за дизайном ідентичний державному застосунку "Дія".

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-служба Міністерства внутрішніх справ.1

"У фейковій програмі користувачам надавалася можливість створити собі будь-який документ із представлених в офіційному програмному забезпеченні. Зокрема, користувачі могли змінити свій вік, додати будь-яке фото або підробити сертифікат про вакцинацію від COVID-19. Свою розробку чоловік продавав у месенджері за 100 гривень, а у рекламі вказував, що завдяки застосунку неповнолітні можуть безперешкодно купляти алкоголь і цигарки", - зазначається у повідомленні.

Наразі правоохоронці вживають заходів для блокування всіх каналів розповсюдження фейкової програми. Також встановлюють осіб, які купили застосунок для надання правової оцінки їх діям.

Фото: Національна поліція