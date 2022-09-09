Розвантаження російського танкера зі скрапленим газом заблокували шведські активісти

Шведські активісти заблокували вивантаження танкер, що перевозив російський скраплений газ, на LNG-терміналі в Нюнесхамні, закликаючи шведський уряд припинити імпорт газу з рф через війну в Україні.

Про це повідомляє Offshore Energy.

Зазначається, що 8 вересня активісти екологічної організації Greenpeace Nordic зупинили вивантаження з танкера Coral Energy російського скрапленого газу на LNG-терміналі в Нюнесхамні і зайняли крани, які вивантажують газ із судна. Частина активістів знаходилась на каяках у воді, щоб не дати кораблю пришвартуватися.

Активісти закликали уряд Швеції "оголосити про негайне припинення імпорту російського скрапленого газу". В Greenpeace Nordic зазначили, що Швеція отримала близько 100 тисяч кубометрів скрапленого природного газу з російського Висоцька з початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому.

"Той факт, що російський скраплений газ все ще має право надходити до Швеції, через понад шість місяців після того, як путін почав своє вторгнення в Україну, є неприйнятним. Парламент дав шведському уряду чіткий мандат припинити весь імпорт російських енергоресурсів до Швеції, і прем’єр-міністр Магдалена Андерссон зобов’язана діяти відповідно до цього", - заявила Кароліна Карлссон, лідер Greenpeace Nordic.

В організації зазначили, що оцінюють вартість російського газу, імпортованого до Швеції протягом перших шести місяців повномасштабної війни в Україні, приблизно в 1,7 млрд шведських крон (понад 161 мільйон доларів США), додавши, що фінська державна компанія Gasum, яка обслуговує шведські АЗС, пороми та нафтові компанії, регулярно імпортувала газ від "газпрому" та "новатеку" з російського Висоцька до Швеції та Фінляндії. Активісти стверджують, що раніше це робилося напряму, але останнім часом скраплений газ транспортується через більш складну схему, з перевантаженням на інші судна у морі.

У п’ятницю в Greenpeace Nordic повідомили, що танкер Coral Energy залишив порт в Нюнесхамні та взяв курс на Балтійське море.

"Ми робимо те, чого не вдалося Магдалені Андерссон і уряду: зупинити потік російського скрапленого газу, який фінансує війну в Україні, від потрапляння до Швеції. Нерозумно однією рукою допомагати Україні, а іншою фінансувати вторгнення путіна", – заявили в організації, закликавши шведський уряд негайно припинити імпорт російського газу.

Протест шведських активістів відбувся після подібних акцій у Норвегії та Великій Британії. У квітні 2022 року активісти Greenpeace заблокували нафтовий танкер "Усть Луга", не дозволивши йому вивантажити російську нафту в порту, і закликали уряд Норвегії заборонити імпорт російського викопного палива.

Через кілька тижнів після цього активісти не дозволили російському нафтовому танкеру пришвартуватися в Ессексі, Велика Британія, закликавши уряд "відмовитись від російської нафти та газу".