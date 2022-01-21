БІЗНЕС & ФІНАНСИ ФОТОНайпопулярніша у світі криптовалюта Bitcoin 21 січня впала до 38 536 доларів – найнижчого значення з початку серпня 2021 року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
21 01 2022 12:17
Ринок криптовалют "впав", Bitcoin – найдешевший за пів року
Загальна капіталізація ринку скоротилася за добу на 7,1% до 1,95 трлн доларів
Фото: з вільних джерел
Про це йдеться у даних Coingecko.
Так, котирування почали стрімко падати вночі з 20 на 21 січня. При цьому значно знизилися котирування всіх найбільших криптовалют на ринку.
Bitcoin торгується на рівні 39 089 доларів (-6,6%), Ethereum – з позначкою 2900 доларів (-7,6%). Значно знизилися котирування Binance Coin, Cardano, Solano та решти.
COINGECKO
Водночас падіння не торкнулося стейблкоїнів – третя найбільша цифрова валюта ринку Tether зросла на 0,6%, а USD Coin – на 0,9%. Такі валюти забезпечені доларом США та є менш волатильними.
COINGECKO
Загальна капіталізація ринку скоротилася за добу на 7,1% до 1,95 трлн доларів.
Водночас крипторинок не єдиний у втратах протягом останнього тижня. Біржовий індекс Nasdaq скоротився на близько 5%, а S&P 500 падає вже третій тиждень поспіль, зазначає CNBC.
Це спричинено зростанням дохідності десятирічних казначейських облігацій США, внаслідок чого інвестори виводять кошти з більш ризикових активів. Крім того, ринок перебуває в очікуванні тейперинґу (згортання економічних стимулів) та підвищення облікової ставки Федрезерву (ФРС) у березні.
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