С14 і "Нацкорпус" знесли будівельний паркан на місці спорудження меморіалу Героїв Небесної сотні

На місці спорудження меморіалу Героїв Небесної сотні в центрі Києві в суботу знесли будівельний паркан.

Як повідомляє LB.ua, паркан розламали кілька десятків людей, серед яких представники націоналістичних організацій С14, "Нацкорпус".



Фото: Макс Требухов / LB.ua

Для цього їм знадобилися лічені хвилини.



Фото: Макс Требухов / LB.ua

Як заявив координатор праворадикальної організації С14 Сергій Мазур, знесений паркан "заважав розслідуванню убивств Небесної сотні", інформує УП.



Фото: Макс Требухов / LB.ua

Він додав, що музей Майдану "вже знищив місце смерті Героя України Плеханова".

"Тепер там не можна провести слідчий експеримент. Більше такого не буде", - додав він.



Фото: Макс Требухов / LB.ua



Фото: Макс Требухов / LB.ua

На місці події були присутні правоохоронці, діям націоналістів вони не перешкоджали.



Фото: Макс Требухов / LB.ua



Фото: Макс Требухов / LB.ua

Нагадаємо, що алея Героїв Небесної Сотні в Києві підлягає реконструкції під меморіальний комплекс пам'яті загиблих на Майдані в 2014 році.

Взимку 2019 року там почали підготовчі роботи для початку будівництва, а в травні почали розбирати бруківку.

Це було зроблено без погодження з Департаментом спеціальних розслідувань Генпрокуратури, який ще не завершив всі необхідні слідчі експерименти. Департамент попросив музей Революції Гідності призупинити роботи на період з 13 до 29 травня з метою збереження ландшафту і ситуації на території в тому вигляді, в якому вони були у момент подій 2014 року.