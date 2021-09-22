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CУСПІЛЬСТВО ФОТО
22 09 2021 12:16

СБУ "накрила" ділків, які підробляли COVID-документи для заробітчан

Зловмисники також мали набір "послуг" і для негромадян України: підробляли результати ПЛР-тестів, начебто зроблених за кордоном, а також страхові поліси
СБУ викрила на Буковині злочинну групу, яка налагодила підробку і збут документів, необхідних для безперешкодного перетину кордону в умовах пандемії COVID-19.
СБУ "накрила" ділків, які підробляли COVID-документи для заробітчан Фото: unian.ua
Про це повідомили у пресцентрі СБУ.
 
Організували групу троє чернівчан навесні цього року. Для своїх потреб вони навіть орендували офіс.
 
Як зазначається, ділки підробляли довідки про відсутність коронавірусної інфекції, свідоцтва про вакцинацію міжнародного зразка і навіть договори з іноземними роботодавцями. Клієнтів. шукали через перевізників.
 
 
Зловмисники також мали набір "послуг" і для негромадян України: підробляли результати ПЛР-тестів, начебто зроблених за кордоном, а також страхові поліси. 
 
 
За даними слідства, вартість "послуг" становила від 200 грн за фейкову довідку про результати ПЛР-тесту до 3 тис. грн за повний пакет документів, необхідних для виїзду громадянина  України за кордон. Пакет для іноземця зловмисники оцінювали у тисячу гривень.
 
 
Така протиправна діяльність приносила до пів мільйона гривень чистого доходу на місяць, уточнюють в СБУ.
 
У ході обшуків в офісному приміщенні та в помешканнях фігурантів правоохоронці вилучили: спеціальне обладнання для підробки документів (у тому числі для нанесення голограм), комп’ютери з доказами протиправної діяльності, підроблені штампи і печатки українських та іноземних компаній та комунальних закладів охорони здоров’я, готові бланки.
 
У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 332 КК (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України), тривають слідчі дії. Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру.
 
Як повідомлялося, Служба безпеки України викрила на Харківщині схему підробки результатів ПЛР-тестів.
 
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