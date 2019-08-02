Оприлюднено паспорти 57 найманців ПВК Вагнера, яких американці ліквідували у Сирії, - ФОТО

Служба безпеки України оприлюднила паспорти 57 найманців ПВК Вагнера, які загинули в бою в районі сирійського міста Дейр-ез-Зор 7 лютого 2018 року.

"Таке цинічне приховування відбувається на тлі результатів багатьох журналістських розслідувань західних і російських ЗМІ, які не тільки підтвердили інформацію СБУ, а й оприлюднили додаткові докази загибелі понад трьох десятків "вагнерівців". Ці дані підкріплені свідченнями їхніх рідних про обставини смерті в Сирії, фото свідоцтв про смерть і місць поховань найманців", - йдеться на сайті СБУ.



Усі фото: СБУ

Нагадаємо, що 7 лютого в Сирії проурядові збройні формування атакували штаб "сирійських демократичних сил" (SDF), в якому перебували американські радники. Очолювана США коаліція завдала удару у відповідь, унаслідок якого загинула понад сотня людей. Як з'ясувалося, під авіаудар потрапили російські найманці, які в районі селища Хішам намагалися захопити нафтове родовище.

За різними даними, тоді загинули від декількох десятків до понад сотні бійців ПВК.