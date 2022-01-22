БІЗНЕС & ФІНАНСИ ФОТОУ Луганській області СБУ поклала край діяльності “фінансового центру”, який переказував кошти на тимчасово окуповані території.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
22 01 2022 13:11
СБУ заблокувала на Луганщині схему виведення грошей на окуповані території
Як свідчать матеріали слідства, механізм полягав у діяльності на тимчасово окупованій території тіньової фінансової установи, яка “спеціалізувалася“ на незаконному переведенні коштів на підконтрольну українській владі територію та у зворотному напрямку. За неповні 7 років її функціонування загальний обсяг коштів, переведених нелегальною фінустановою тільки через українську платіжну систему, сягнув 87 млн гривень
Фото: СБУ
Про це повідомляє СБУ, передає Укрінформ.
“Як свідчать матеріали слідства, механізм полягав у діяльності на тимчасово окупованій території тіньової фінансової установи, яка “спеціалізувалася“ на незаконному переведенні коштів на підконтрольну українській владі територію та у зворотному напрямку. За неповні 7 років її функціонування загальний обсяг коштів, переведених нелегальною фінустановою тільки через українську платіжну систему, сягнув 87 млн гривень“, - зазначають у спецслужбі.
Клієнти сплачували за кожну операцію до 7%, з яких ділки систематично відраховували податки до так званого “бюджету ЛНР”.
За даними слідства, підприємець з Луганська організував тіньову фінустанову ще у 2015 році. В умовах відсутності на ТОТ банківської системи “фінансовий центр” надавав клієнтам послуги з переведення у готівку коштів з карток українських банків, поповнення електронних гаманців, обміну валют, міжнародних грошових переказів та інших фінансових операцій.
У ході обшуків, проведених у декількох містах Луганської області, у спільників “фінансистів” вилучили: понад 300 банківських карток клієнтів, які фактично мешкають або вже померли на ТОТ, комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами протиправної діяльності, чорну бухгалтерію, готівку в різній валюті загальною сумою майже 6 млн грн.
У межах розпочатого кримінального провадження співробітники СБУ викрили та затримали організатора “фінансового центру”. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 110-2 КК (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) та за рішенням суду взяли під варту.
Вирішується питання щодо накладення арешту на вилучені кошти та майно підозрюваного, а також повідомлення про підозру іншим особам, причетним до оборудок.
Як повідомляв Укрінформ, у листопаді 2021 року контррозвідники Служби безпеки України викрили керівника однієї із шахт держпідприємства “Волиньвугілля” на фінансуванні так званої “ЛНР”.
Читайте новини також російською мовою.ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
- Рада планує розглянути законопроєкт про "20 тисяч євро повнолітнім" у четвер
- Хакерські атаки на урядові сайти: СБУ заявляє, що витоку даних не було
- Безробітні можуть отримати фіндопомогу для запуску власного бізнесу — служба зайнятості
- У Зеленського анонсували старт програми кредитів під 5% у 1 кварталі цього року
- Болгарія налаштована перейти на євро в 2024 році
- Цьогоріч надійде $6,5 мільярда іноземних інвестицій – Шмигаль
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар