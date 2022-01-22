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22 01 2022 13:11

СБУ заблокувала на Луганщині схему виведення грошей на окуповані території

Як свідчать матеріали слідства, механізм полягав у діяльності на тимчасово окупованій території тіньової фінансової установи, яка “спеціалізувалася“ на незаконному переведенні коштів на підконтрольну українській владі територію та у зворотному напрямку. За неповні 7 років її функціонування загальний обсяг коштів, переведених нелегальною фінустановою тільки через українську платіжну систему, сягнув 87 млн гривень
У Луганській області СБУ поклала край діяльності “фінансового центру”, який переказував кошти на тимчасово окуповані території.
СБУ заблокувала на Луганщині схему виведення грошей на окуповані території Фото: СБУ
Про це повідомляє СБУ, передає Укрінформ.
 
Як свідчать матеріали слідства, механізм полягав у діяльності на тимчасово окупованій території тіньової фінансової установи, яка “спеціалізувалася“ на незаконному переведенні коштів на підконтрольну українській владі територію та у зворотному напрямку. За неповні 7 років її функціонування загальний обсяг коштів, переведених нелегальною фінустановою тільки через українську платіжну систему, сягнув 87 млн гривень“, - зазначають у спецслужбі.
 
Клієнти сплачували за кожну операцію до 7%, з яких ділки систематично відраховували податки до так званого “бюджету ЛНР”.
 
 
За даними слідства, підприємець з Луганська організував тіньову фінустанову ще у 2015 році. В умовах відсутності на ТОТ банківської системи “фінансовий центр” надавав клієнтам послуги з переведення у готівку коштів з карток українських банків, поповнення електронних гаманців, обміну валют, міжнародних грошових переказів та інших фінансових операцій.
 
 
У ході обшуків, проведених у декількох містах Луганської області, у спільників “фінансистів” вилучили: понад 300 банківських карток клієнтів, які фактично мешкають або вже померли на ТОТ, комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами протиправної діяльності, чорну бухгалтерію, готівку в різній валюті загальною сумою майже 6 млн грн.
 
 
У межах розпочатого кримінального провадження співробітники СБУ викрили та затримали організатора “фінансового центру”. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 110-2 КК (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) та за рішенням суду взяли під варту.
 
Вирішується питання щодо накладення арешту на вилучені кошти та майно підозрюваного, а також повідомлення про підозру іншим особам, причетним до оборудок.
 
Як повідомляв Укрінформ, у листопаді 2021 року контррозвідники Служби безпеки України викрили керівника однієї із шахт держпідприємства “Волиньвугілля” на фінансуванні так званої “ЛНР”.
 
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