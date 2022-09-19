Семитонний автомобіль, який працює на водні представили у партнерстві Hyundai та IVECO

Зазначається, що семитонний автомобіль, який отримав назву eDAILY FCEV, оснащений електродвигуном потужністю 140 кВт, виготовленим компанією FPT Industrial під керівництвом IVECO Group, і системою паливних елементів на основі водню від Hyundai з потужністю 90 кВт.

На одній зарядці eDAILY FCEV має можливість проїхати до 350 кілометрів.

Презентація спільного автомобіля відбулася через шість місяців після того, як у березні ці дві компанії підписали меморандум про взаєморозуміння щодо спільної розробки технологій і платформ, пов’язаних із комерційними автомобілями, а також для вивчення можливостей взаємного постачання транспортних засобів.

Hyundai й IVECO також пообіцяли розглянути можливість спільного використання системи електрифікації транспортних засобів, існуючих технологій і компонентів, пов’язаних із транспортними засобами, а також спільного придбання запчастин.