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ТЕХНОЛОГІЇ ФОТО
28 12 2020 10:08

Серед зразків з астероїда Рюгу знайшли штучний об’єкт

Вчені що це алюміній, що відокремився від ріжка відбірників проб із астероїда під час роботи
Невеликий об’єкт штучного походження було виявлено серед зразків породи з астероїда Рюгу, доставлених на Землю в ході місії Хаябуса-2.
Серед зразків з астероїда Рюгу знайшли штучний об’єкт Фото: Укрінформ

Як передає "Укрінформ", про це повідомляє Marca з посиланням на Японську комічну агенцію (JAXA).

Цей невеликий об’єкт незрозумілого походження було виявлено під час вивчення вмісту капсули, доставленої з астероїда, ще 21 грудня.

Фото: www.marca.com

"Можливо, що це алюміній, що відокремився від ріжка відбірників проб із астероїда під час роботи (себто частина самого космічного зонду - ред.)", - припустили в ЈАXA.

Учені додали, що вже були розкриті камери для уловлювання проб B і C, і потім вміст камер A і C було переміщено в контейнери для збору зразків. Найбільші частки в камері C мають діаметр близько 1 см. Для порівняння, піщинки чорного кольору, раніше виявлені у отворі контейнера, мають діаметр близько 1 мм.

Проте в цілому науковці ще не підтвердили походження цього штучного об’єкта.

Нагадаємо, що напередодні серед зразків породи знайшли гравійний матеріал

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