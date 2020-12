Серед зразків з астероїда Рюгу знайшли штучний об’єкт

Як передає "Укрінформ", про це повідомляє Marca з посиланням на Японську комічну агенцію (JAXA).

Цей невеликий об’єкт незрозумілого походження було виявлено під час вивчення вмісту капсули, доставленої з астероїда, ще 21 грудня.

Фото: www.marca.com

"Можливо, що це алюміній, що відокремився від ріжка відбірників проб із астероїда під час роботи (себто частина самого космічного зонду - ред.)", - припустили в ЈАXA.

Учені додали, що вже були розкриті камери для уловлювання проб B і C, і потім вміст камер A і C було переміщено в контейнери для збору зразків. Найбільші частки в камері C мають діаметр близько 1 см. Для порівняння, піщинки чорного кольору, раніше виявлені у отворі контейнера, мають діаметр близько 1 мм.

Проте в цілому науковці ще не підтвердили походження цього штучного об’єкта.