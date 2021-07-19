Що забороняє новий закон про жорстоке поводження з тваринами

Кому не можна утримувати тварин, хто має здійснювати контроль, що має забезпечити хазяїн, що заборонено в сільському господарстві, які передбачені штрафи.

Метою ухвалення Закону є впровадження європейських гуманних цінностей та стандартів по відношенню до тварин

Метою ухвалення Закону є впровадження європейських гуманних цінностей та стандартів по відношенню до тварин, приведення законодавства України у відповідність до директив Євросоюзу, повідомляє "Укрінформ".

Фото: Укрінформ

Читайте також: Вчені розробили протиотруту для захисту бджіл від хімікатів