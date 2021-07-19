Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО ФОТО
19 07 2021 16:06

Що забороняє новий закон про жорстоке поводження з тваринами

Метою ухвалення Закону є впровадження європейських гуманних цінностей та стандартів по відношенню до тварин
Кому не можна утримувати тварин, хто має здійснювати контроль, що має забезпечити хазяїн, що заборонено в сільському господарстві, які передбачені штрафи.
Що забороняє новий закон про жорстоке поводження з тваринами Фото: facebook.com/anya.yakovenko

Метою ухвалення Закону є  впровадження європейських гуманних цінностей та стандартів по відношенню до тварин, приведення законодавства України у відповідність до директив Євросоюзу, повідомляє "Укрінформ".

Фото: Укрінформ

Читайте також: Вчені розробили протиотруту для захисту бджіл від хімікатів

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Серґей Кіслов - у світі спостерігається зростання попиту на соняшникову олію

Серґей Кіслов - у світі спостерігається зростання попиту на соняшникову олію

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.