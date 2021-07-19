CУСПІЛЬСТВО ФОТОКому не можна утримувати тварин, хто має здійснювати контроль, що має забезпечити хазяїн, що заборонено в сільському господарстві, які передбачені штрафи.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
19 07 2021 16:06
Що забороняє новий закон про жорстоке поводження з тваринами
Метою ухвалення Закону є впровадження європейських гуманних цінностей та стандартів по відношенню до тварин
Фото: facebook.com/anya.yakovenko
Метою ухвалення Закону є впровадження європейських гуманних цінностей та стандартів по відношенню до тварин, приведення законодавства України у відповідність до директив Євросоюзу, повідомляє "Укрінформ".
Фото: Укрінформ
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