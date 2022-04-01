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04 01 2022 17:56

"Щоб не дістатись нікому": в Одесі облили соляркою понад 2,5 тисячі непроданих ялинок

Співробітники УК «Суворовський» прибрали понад 2,5 тисячі залишених напередодні Нового року дерев із вулиць Бочарова, Висоцького, Заболотного, Марсельської, Семена Палія. Всі дерева відвезені на смітник, використовувати для тварин не можна. Перед тим як кинути ялинки, продавці полили їх солярою. Важко пояснити такі дії, але очевидно керувалися метою – не дістатись нікому
В Одесі ввечері 31 грудня торговці у Суворовському районі облили дизельним паливом понад 2,5 тисячі непроданих ялинок. Їх довелося вивезти на звалище.
"Щоб не дістатись нікому": в Одесі облили соляркою понад 2,5 тисячі непроданих ялинок Фото: з вільного доступу
Про це повідомила Суворовська районна адміністрація Одеської міськради у Фейсбуці, передає Укрінформ.
 
«Співробітники УК «Суворовський» прибрали понад 2,5 тисячі залишених напередодні Нового року дерев із вулиць Бочарова, Висоцького, Заболотного, Марсельської, Семена Палія. Всі дерева відвезені на смітник, використовувати для тварин не можна. Перед тим як кинути ялинки, продавці полили їх солярою. Важко пояснити такі дії, але очевидно керувалися метою – не дістатись нікому», – йдеться у повідомленні.
 
 
 
 
 
Для прибирання дерев були задіяні сміттєвози, трактори, вантажні машини.
 
У коментарях до посту читачі пишуть, що продаж такої кількості ялинок без чіпів був би неможливим без даху самих чиновників і поліції.
 
 
 
 
Як повідомляв Укрінформ, у Києві з 4 січня почнуть працювати 15 пунктів прийому новорічних дерев.
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