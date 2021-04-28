ФОТОСполучені Штати надали допомогу українським Збройним силам на загальну суму 7,85 мільйона доларів.
Фото: U.S. Embassy Kyiv Ukraine, Facebook
Фото: U.S. Embassy Kyiv Ukraine, FacebookПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
28 04 2021 13:23
Штати надали ЗСУ майже $8 мільйонів безпекової допомоги
Сполучені Штати продовжують непохитну підтримку Збройних сил України шляхом надання допомоги на суму 7,85 млн дол. для вдосконалення управління і зв'язку, а також запасних частин та агрегатів до автомобілів, медичного обладнання, й тактичного спорядження в рамках безпекової допомоги на загальну суму понад 2 млрд дол., наданої з 2014 року
Фото: U.S. Embassy Kyiv Ukraine, Facebook
Як передає Укрінформ, про це повідомляє посольство США у Києві.
Фото: U.S. Embassy Kyiv Ukraine, Facebook
"Сполучені Штати продовжують непохитну підтримку Збройних сил України шляхом надання допомоги на суму 7,85 млн дол. для вдосконалення управління і зв'язку, а також запасних частин та агрегатів до автомобілів, медичного обладнання, й тактичного спорядження в рамках безпекової допомоги на загальну суму понад 2 млрд дол., наданої з 2014 року", - йдеться у повідомленні.
Фото: U.S. Embassy Kyiv Ukraine, Facebook
Як повідомлялося раніше, 21 квітня Комітет з питань міжнародних відносин Сенату США ухвалив із правками текст законопроєкту S.814 "Акт про партнерство з Україною в галузі безпеки – 2021", який передбачає посилення підтримки України на тлі російської агресії. Проєкт закону також містить розділ про військову допомогу Україні в розмірі 300 млн дол. щорічно до 2026 р. Документ передбачає, зокрема, сприяння США для надання Україні оборонної допомоги з боку третіх країн. Окрім того, йдеться про виділення 4 млн дол. щороку до 2026 р. на підготовку українських офіцерів.
Нагадаємо, що США залишаються світовим лідером з продажу зброї у світі, а Україна посідає 12-е місце у переліку 25 найбільших експортерів зброї.
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