Штурм Капітолія: у США відкрили 25 справ про внутрішній тероризм

У Сполучених Штатах порушили щонайменше 25 справ про випадки внутрішнього тероризму через штурм будівлі Конгресу минулого тижня.

Офіс Кроу опублікував у Twitter заяву після його розмови з МакКарті, в якій, зокрема, вказується, що під час заворушень виявлено вогнепальну зброю, вибухові пристрої, коктейлі Молотова і пластикові наручники

Про це оголосив конгресмен-демократ Джейсон Кроу, який обговорив це питання з міністром армії Райаном МакКарті, повідомляє "Європейська правда".

Офіс Кроу опублікував у Twitter заяву після його розмови з МакКарті, в якій, зокрема, вказується, що під час заворушень виявлено вогнепальну зброю, вибухові пристрої, коктейлі Молотова і пластикові наручники.

Кроу також висловив стурбованість тим, що в заворушеннях нібито брали участь чинні військовослужбовці та резервісти.

Фото: Офіційний Twitter Rep. Jason Crow

Фото: Офіційний Twitter Rep. Jason Crow

Він зазначив, що "Міністерство оборони знає про подальші можливі загрози, які становлять потенційні терористи в наступні дні, включаючи День інавгурації, і працює з місцевими та федеральними правоохоронними органами для координації заходів безпеки". Кроу також вимагав "переглянути список військових, які будуть розміщені на інавгурації, щоб переконатись, що серед них немає тих, хто співчуває внутрішнім терористам". Загалом зараз відомо про 20 федеральних обвинувачених у кримінальних справах, пов’язаних із заворушеннями в Капітолії. Раніше стало відомо, що у США взяли під варту ще кількох учасників штурму Капітолію, у тому числі Джейкоба Ентоні Ченслі, який називає себе шаманом QAnon, безглуздої теорії змови. Нагадаємо, низка осіб, опізнаних серед прихильників Трампа, які штурмували Капітолій, після цього втратили роботу. Детальніше про інші зміни, які сталися після штурму парламенту США прибічниками Трампа, читайте в статті Трамп проти всіх: як напад на Капітолій може змінити США.

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