ТЕХНОЛОГІЇ ФОТОЗапуск супутника має відбутися з пускового майданчика компанії SpaceX (США) за допомогою ракетоносія Falcon-9.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
12 06 2021 16:04
СІЧ-2-30 запустять в грудні ракетою Falcon-9 з космодрому SpaceX. Інфографіка
Фото: Укрінформ
Державне підприємство "Конструкторське бюро "Південне" ім. М.К. Янгеля" уклало контракт з нідерландською компанією ISILaunch щодо виведення на орбіту космічного апарата "Січ-2-30", повідомляє "Укрінформ". Запуск супутника має відбутися з пускового майданчика компанії SpaceX (США) за допомогою ракетоносія Falcon-9.
Фото: Укрінформ
Нагадаємо, що комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку за участі Державного космічного агентства успішно завершив черговий етап перемовин зі SpaceX щодо запуску українського супутника.
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