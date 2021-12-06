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ТЕХНОЛОГІЇ ФОТО
12 06 2021 16:04

СІЧ-2-30 запустять в грудні ракетою Falcon-9 з космодрому SpaceX. Інфографіка

Запуск супутника має відбутися з пускового майданчика компанії SpaceX (США) за допомогою ракетоносія Falcon-9.
СІЧ-2-30 запустять в грудні ракетою Falcon-9 з космодрому SpaceX. Інфографіка Фото: Укрінформ

Державне підприємство "Конструкторське бюро "Південне" ім. М.К. Янгеля" уклало контракт з нідерландською компанією ISILaunch щодо виведення на орбіту космічного апарата "Січ-2-30", повідомляє "Укрінформ". Запуск супутника має відбутися з пускового майданчика компанії SpaceX (США) за допомогою ракетоносія Falcon-9. 

Фото: Укрінформ

Нагадаємо, що комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку за участі Державного космічного агентства успішно завершив черговий етап перемовин зі SpaceX щодо запуску українського супутника.

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