ТЕХНОЛОГІЇ ФОТОАмериканська компанія Apple представила оновлену операційну систему iOS 14.6 для iPhone, iPadOS 14.6 для планшетів та watchOS 7.5 для смарт годинників.
Фото:GSM Arena
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25 05 2021 14:36
Сімейна кредитка та розблокування голосом: Apple оновила "операційку"
Головною новацією є підтримка Apple Card Family - це кредитна картка, якою зможе користуватися не лише одна людина, а відразу декілька членів однієї родини
Фото: Ukrinform
Головною новацією є підтримка Apple Card Family - це кредитна картка, якою зможе користуватися не лише одна людина, а відразу декілька членів однієї родини, повідомляє GSM Arena.
Фото:GSM Arena
Крім того, після перезавантаження iPhone уперше його можна буде розблокувати за допомогою голосу.
Також з’явилася підтримка підписок на канали й окремі подкасти.
Фото:GSM Arena
У додатку "Локатор" для AirTag й інших аналогічних аксесуарів тепер можна зазначати адресу електронної пошти замість номера телефону. При скануванні AirTag показується частково замаскований номер телефону власника.
Як повідомлялося, наприкінці квітня американська компанія Apple представила оновлену операційну систему iOS 14.5 для iPhone, iPadOS 14.5 для планшетів та watchOS 7.4 для смартгодинників.
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