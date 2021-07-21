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Склад збірної України для участі в Олімпійських іграх у Токіо Україну на найголовнішому спортивному форумі чотириріччя представлятимуть 158 олімпійців В Токіо, Японія, з 23 липня по 8 серпня триватимуть Ігри ХХХІІ Олімпіади.

Фото: З вільних джерел

Україну на найголовнішому спортивному форумі чотириріччя представлятимуть 158 олімпійців у 25 видах спорту (30-ти дисциплінах), повідомляє "Укрінформ". Фото: Укрінформ Хто поїде представляти Україну: Бадмінтон: Артем Почтарьов, Марія Улітіна. Бокс: Микола Буценко, Ярослав Харциз, Олександр Хижняк, Цотне Рогава, Ганна Лисенко. Боротьба: вільна - Василь Михайлов, Олександр Хоцянівський; жінки - Оксана Лівач, Аліна Грушина, Ірина Коляденко, Алла Черкасова, Алла Бєлінська; греко-римська - Ленур Теміров, Парвіз Насібов, Жан Беленюк. Важка атлетика: Ірина Деха, Каміла Конотоп. Велосипедний спорт: маунтенбайк - Яна Беломоїна; трек - Олена Старікова, Любов Басова; шосе - Анатолій Будяк, Валерія Кононенко. Веслування: академічне - Ігор Хмара, Станіслав Ковальов. на байдарках і каное - Павло Алтухов, Юрій Вандюк, Дмитро Янчук, Людмила Лузан, Анастасія Четверікова, Марія Повх, Анастасія Тодорова, Марія Кічасова-Скорик, Людмила Кукліновська, Юлія Юрійчук. слалом - Вікторія Ус. Спортивна гімнастика: Ігор Радівілов, Петро Пахнюк, Євген Юденков, Ілля Ковтун, Діана Варінська. Художня гімнастика: Вікторія Онопрієнко, Христина Погранична, Анастасія Возняк, Єва Мелещук, Маріола Бондарчук, Марія Височанська, Дарина Дуда. Дзюдо: Артем Лесюк, Георгій Зантарая, Кеджау Ньябалі, Яків Хаммо, Дар'я Білодід, Єлизавета Каланіна, Анастасія Турчин. Карате: Станіслав Горун, Аніта Серьогіна, Анжеліка Терлюга. Кінний спорт: Олександр Продан, Інна Логутенкова. Легка атлетика: Андрій Проценко, Гліб Піскунов, Михайло Кохан, Богдан-Іван Городиський, Микола Нижник, Олександр Сітковський, Едуард Забуженко, Іван Лосєв, Ігор Главан, Мар'ян Закальницкий, Іван Банзерук, Микита Нестеренко, Михайло Гаврилюк, Назар Коваленко, Ігор Мусієнко, Олександр Погорілко, Микита Барабанов, Данило Даниленко, Владислав Мазур, Сергій Смелик, Ярослава Магучіх, Юлія Левченко, Ірина Геращенко, Марина Бех-Романчук, Ольга Саладуха, Климець Ірина, Ірина Новожилова, Анна Рижикова (Ярощук), Вікторія Ткачук, Тетяна Мельник, Катерина Климюк, Анастасія Бризгіна, Євгенія Прокоф'єва, Дар'я Михайлова, Людмила Оляновська, Марія Сахарук (Філюк), Марина Килипко, Ольга Голодна, Вікторія Калюжна, Анна Шевчук, Наталія Пироженко-Чорномаз, Наталія Семенова, Яна Гладійчук, Наталія Стребкова, Марія Миколенко, Аліна Логвиненко, Яна Качур. Плавання: Владислав Бухов, Денис Кесіль, Михайло Романчук, Ігор Трояновський, Сергій Фролов, Сергій Шевцов, Дарина Зевіна, Кристина Панчішко. Синхронне плавання: Анастасія Савчук, Марта Федіна, Єлизавета Яхно, Владислава Алексііва, Марина Алексііва, Ксенія Сидоренко, Катерина Резнік, Аліна Шинкаренко, Вероніка Гришко. Стрільба з лука: Олексій Гунбін, Вероніка Марченко, Анастасія Павлова, Лідія Січенікова. Стрільба кульова: Павло Коростильов, Олег Омельчук, Олег Царьков, Сергій Куліш, Олена Костевич. Стрільба стендова: Ірина Маловічко. Стрибки на батуті: Микола Просторов. Стрибки у воду: Олексій Середа, Олег Сербін, Олег Колодій, Вікторія Кесар, Анна Письменська, Софія Лискун. Сучасне п'ятиборство: Павло Тимощенко. Теніс: Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Людмила Кіченок, Надія Кіченок. Теніс настільний: Коу Лей, Маргарита Пісоцька, Анна Гапонова Триатлон: Юлія Єлістратова. Фехтування: Богдан Нікішин, Ігор Рейзлін, Роман Свічкар, Анатолій Герей, Ольга Харлан, Олена Кривицька. Нагадаємо, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) вперше в історії схвалив зміну олімпійського девізу "Швидше, вище, сильніше". У нього додали слово "разом".

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