ТЕХНОЛОГІЇ ФОТОSony представила дизайн гарнітури наступного покоління PlayStation VR2 після того, як оголосила про неї рік тому.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
23 02 2022 10:18
Sony показала дизайн гарнітури нового покоління для PlayStation
epravda.com.ua
Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Verge.
Новий дизайн виконано у тій же біло-чорній гамі, що і PlayStation 5 (компанія каже, що ці два продукти були розроблені з урахуванням одне одного).
Нова модель VR має кілька покращень у порівнянні з попередньою, у тому числі диск регулювання об'єктива, новий дизайн вентиляційних отворів та невелике зниження ваги гаджета.
Подібно до PlayStation 5 та її контролера DualSense, PS VR2 має крихітні текстуровані значки PlayStation, заховані на передній і задній смугах гарнітури.
Як зазначає видання, Sony оголосила про нову PS VR2 ще в лютому 2021 року, а також продемонструвала контролери у березні минулого року.
Нагадаємо, минуло понад п'ять років з того часу, як вийшла оригінальна PS VR.
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