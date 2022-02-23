Sony показала дизайн гарнітури нового покоління для PlayStation

Sony представила дизайн гарнітури наступного покоління PlayStation VR2 після того, як оголосила про неї рік тому.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Verge.

Новий дизайн виконано у тій же біло-чорній гамі, що і PlayStation 5 (компанія каже, що ці два продукти були розроблені з урахуванням одне одного).

Нова модель VR має кілька покращень у порівнянні з попередньою, у тому числі диск регулювання об'єктива, новий дизайн вентиляційних отворів та невелике зниження ваги гаджета.

Подібно до PlayStation 5 та її контролера DualSense, PS VR2 має крихітні текстуровані значки PlayStation, заховані на передній і задній смугах гарнітури.

Як зазначає видання, Sony оголосила про нову PS VR2 ще в лютому 2021 року, а також продемонструвала контролери у березні минулого року.

Нагадаємо, минуло понад п'ять років з того часу, як вийшла оригінальна PS VR.