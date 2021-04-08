SpaceX встановила 29 двигунів на гігантську ракету Super Heavy
Про це повідомляє "Укрінформ" із посиланням на Space.com.
"Установка прискорювальних двигунів Starship для першого орбітального польоту", - написав про прогрес в роботі засновник та гендиректор SpaceX Ілон Маск у Твіттері.
Він також опублікував фотографію крупним планом нижньої частини Super Heavy з двигунами Raptors.
Фото: Elon Musk via Twitter
Очікується, що спочатку Super Heavy буде оснащуватися 29 двигунами Raptors, а в майбутніх версіях буде 32 двигуни. Розгінний блок Starship буде оснащений шістьма додатковими Raptors, йдеться у публікації.
Прототипи Starship з трьома двигунами літали кілька разів під час випробувальних польотів, максимальна висота польоту становила 10 км. У травні прототип SN15 став першим, який здійснив цей стрибок з неушкодженим приземленням.
Видання пише, що успіх SN15 "розчистив шлях" для майбутнього орбітального польоту, який стане першим запуском нового надважкого корабля.
SpaceX планує здійснити тестовий політ Starship без екіпажу на борту до кінця цього року. Компанія має намір запустити Starship з ракети-носія Super Heavy у Південному Техасі, після чого ракета-носій відокремиться та приводниться у Мексиканській затоці приблизно через вісім хвилин.
Космічний корабель Starship продовжить рух по орбіті впродовж приблизно дев'яти хвилин. За півтори години після цього він повернеться в атмосферу Землі та впаде в Тихий океан приблизно за 60 км від гавайського острова Кауаї.
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