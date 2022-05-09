CУСПІЛЬСТВО ФОТОПольський центр міжнародної допомоги (PCPM) проводить спеціальну освітню гарячу лінію для українських батьків, чиї діти йдуть навчатися до польських шкіл, створену у співпраці з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) та Міністерством освіти та науки (MEiN).Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакціюЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
05 09 2022 12:41
Спеціальну освітню гарячу лінію для українських батьків запустили у Польщі
Наразі найбільше нам телефонують батьки, які бажають зарахувати своїх дітей до ЗОШ, ліцею чи технікуму
Фото: Укрінформ
Координатор спільного проєкту з боку Фундації PCPM Олександра Мізерська розповіла, що ініціатива народилася з потреби охопити якомога більше людей достовірною інформацією, повідомляє Укрінформ.
"Ми запустили цю гарячу лінію, тому що людям з України просто потрібна конкретна відповідь. І ми намагаємося відповісти на всі питання, які можуть виникнути, а якщо виникають нові питання, збираємо необхідну інформацію від міністерства, шкіл, організацій", – пояснила вона.
Консультанти чекають за телефоном +48 22 100 13 00, готові відповісти на будь-які запитання щодо зарахування українських дітей, молоді та студентів до польських шкіл.
"Наразі найбільше нам телефонують батьки, які бажають зарахувати своїх дітей до ЗОШ, ліцею чи технікуму", – розповів завідувач "гарячої лінії" Сікоцінський.
За його словами, школи професійного профілю популярні серед молодих українців та українок. Українські студенти чи молоді науковці, які хочуть здобути вищу освіту в Польщі, часто користуються спеціальним номером підтримки.
Освітня гаряча лінія працює близько трьох тижнів. Одночасно з інформаційним номером у рамках співпраці запрацював вебсайт spilnoinpl.org, де зацікавлені знайдуть багато статей та порад щодо перебування в Польщі.
Примітним аспектом роботи "гарячої лінії" є те, що переважна більшість її співробітників також є біженцями з України.
Спеціальна освітня лінія +48 22 100 13 00 доступна для людей з України, які потребують допомоги з навчанням у Польщі, з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00.
При дзвінку на номер можна отримати інформацію українською, російською та польською мовами.
Нагадаємо, що в серпні цього року для українських школярів та студентів, що навчаються в Польщі запрацювала гаряча лінія допомоги.
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