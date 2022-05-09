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05 09 2022 12:41

Спеціальну освітню гарячу лінію для українських батьків запустили у Польщі

Наразі найбільше нам телефонують батьки, які бажають зарахувати своїх дітей до ЗОШ, ліцею чи технікуму
Польський центр міжнародної допомоги (PCPM) проводить спеціальну освітню гарячу лінію для українських батьків, чиї діти йдуть навчатися до польських шкіл, створену у співпраці з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) та Міністерством освіти та науки (MEiN).
Спеціальну освітню гарячу лінію для українських батьків запустили у Польщі Фото: Укрінформ
Координатор спільного проєкту з боку Фундації PCPM Олександра Мізерська розповіла, що ініціатива народилася з потреби охопити якомога більше людей достовірною інформацією, повідомляє Укрінформ.
 
"Ми запустили цю гарячу лінію, тому що людям з України просто потрібна конкретна відповідь. І ми намагаємося відповісти на всі питання, які можуть виникнути, а якщо виникають нові питання, збираємо необхідну інформацію від міністерства, шкіл, організацій", – пояснила вона.
 
 
Консультанти чекають за телефоном +48 22 100 13 00, готові відповісти на будь-які запитання щодо зарахування українських дітей, молоді та студентів до польських шкіл.
 
"Наразі найбільше нам телефонують батьки, які бажають зарахувати своїх дітей до ЗОШ, ліцею чи технікуму", – розповів завідувач "гарячої лінії" Сікоцінський.
 
 
За його словами, школи професійного профілю популярні серед молодих українців та українок. Українські студенти чи молоді науковці, які хочуть здобути вищу освіту в Польщі, часто користуються спеціальним номером підтримки.
 
Освітня гаряча лінія працює близько трьох тижнів. Одночасно з інформаційним номером у рамках співпраці запрацював вебсайт spilnoinpl.org, де зацікавлені знайдуть багато статей та порад щодо перебування в Польщі.
 
 
Примітним аспектом роботи "гарячої лінії" є те, що переважна більшість її співробітників також є біженцями з України.
 
Спеціальна освітня лінія +48 22 100 13 00 доступна для людей з України, які потребують допомоги з навчанням у Польщі, з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00.
 
При дзвінку на номер можна отримати інформацію українською, російською та польською мовами.
 
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