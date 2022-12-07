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12 07 2022 11:03

Стартувало навчання перших 150 операторів "Армії дронів"

Розпочалось навчання перших 150 операторів Армії дронів у школі Дронаріум.
Стартувало навчання перших 150 операторів "Армії дронів" Фото: Телеграм FEDOROV
Про це  віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Телеграмі.
 
Під час навчання військові відпрацьовують справжні польотні завдання, навички маскування, розробку тактики, керування дронами та інші задачі, які виконуватимуть на фронті, зазначив він.
 
 
Як підкреслив Федоров, усе можливо завдяки вам! Дякую, що підтримуєте проєкт, донатите, відправляєте власні дрони. Разом ми створюємо сильний і ефективний технологічний фронт".
 
Він додав, що відправити власний дрон чи донат можна на UNITED24.
 
Як повідомлялося, 1 липня Генеральний штаб Збройних сил України, Міністерство цифрової трансформації та платформа UNITED24 оголосили про початок проєкту "Армія дронів". Це комплексна програма, що включає системну закупівлю дронів, їх ремонт та оперативну заміну, а також курс навчання пілотів.
 
За перший тиждень від старту проєкту українці зібрали 400 мільйонів гривень.
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