ПОЛІТИКА ФОТОНародні депутати на пленарному засіданні призначили Руслана Стефанчука Головою Верховної Ради.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
08 10 2021 14:51
Стефанчука призначили новим спікером Ради
Парламент на пленарному засіданні в четвер, 7 жовтня, відкликав Дмитра Разумкова з посади Голови Верховної Ради
Фото: Ukrinform
Відповідне рішення підтримав 261 парламентарій, передає кореспондент Укрінформу.
Як повідомлялося, парламент на пленарному засіданні в четвер, 7 жовтня, відкликав Дмитра Разумкова з посади Голови Верховної Ради.
Руслан Стефанчук обраний першим заступником Голови Верховної Ради 29 серпня 2019 року. До цього він був членом політичної партії "Слуга народу".
Із 2019 року до 2021 року Стефанчук був радником Президента Володимира Зеленського, представником глави держави у Верховній Раді. 7 жовтня 2021 року Зеленський звільнив Стефанчука від виконання обов’язків свого представника у парламенті.
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