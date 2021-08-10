Стефанчука призначили новим спікером Ради

Парламент на пленарному засіданні в четвер, 7 жовтня, відкликав Дмитра Разумкова з посади Голови Верховної Ради

Відповідне рішення підтримав 261 парламентарій, передає кореспондент Укрінформу.

Як повідомлялося, парламент на пленарному засіданні в четвер, 7 жовтня, відкликав Дмитра Разумкова з посади Голови Верховної Ради.

Руслан Стефанчук обраний першим заступником Голови Верховної Ради 29 серпня 2019 року. До цього він був членом політичної партії "Слуга народу".

Із 2019 року до 2021 року Стефанчук був радником Президента Володимира Зеленського, представником глави держави у Верховній Раді. 7 жовтня 2021 року Зеленський звільнив Стефанчука від виконання обов’язків свого представника у парламенті.