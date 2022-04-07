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04 07 2022 10:36

Стрілянина у торговому центрі Копенгагена: троє загиблих, поліція не виключає теракт

Поліція затримала 22-річного етнічного данця. Він був біля торгового центру
Внаслідок стрілянини в торговому центрі в Копенгагені загинули троє людей, нападника було затримано поліцією.
Стрілянина у торговому центрі Копенгагена: троє загиблих, поліція не виключає теракт Фото: Kunder fra Field's hjælpes i sikkerhed af politiet. Foto: Thomas Borberg
У неділю о 17.36 до поліції Копенгагена надійшло повідомлення про стрілянину у торговому центрі Field's. На місце одразу ж було відправлено патрулі поліції, пише Politiken.
 
 
 
 
Поліція затримала 22-річного етнічного данця. Він був біля торгового центру.
 
Під час стрілянини було вбито трьох — молодого чоловіка, молоду жінку і чоловіка близько 40 років. На пресконференції о 00:45 поліція заявила, що ще троє перебувають у "критичному стані".
 
Поліція підтвердила, що у підозрюваного були гвинтівка та патрони. Однак не виключено, що могла бути й інша зброя.
 
 
 
Відео з підозрюваним з'явилося у соцмережах. В одному з відео він позує із дробовиком. Він також спрямовує старий пістолет собі до рота.
 
Поліція працює над гіпотезою, що підозрюваний діяв сам. Поліція поки що не виключає версію тероризму. У понеділок вранці відбудеться брифінг, де буде озвучено нові деталі події.
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