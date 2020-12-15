Світ зустрів єдине у 2020 році повне сонячне затемнення

Жителі Чилі й Аргентини 14 грудня могли спостерігати за єдиним повним сонячним затемненням у цьому році. В інших країнах, зокрема в Україні, за явищем можна було спостерігати у трансляціях NASA.

Як це було?

Повне сонячне затемнення відбувається, коли Сонце, Земля та Місяць вирівнюються так, що Місяць затьмарює сонячне світло, повідомляє "Громадське". Попри те, що Місяць у 400 разів менший за Сонце, він здається більшим, бо розташовується до нас ближче. Саме тому він закриває всю зорю.

Спостерігати за затемненням потрібно у спеціальних окулярах (не сонцезахисних). Зняти їх можна лише тоді, як сонячне світло на декілька хвилин зникне, а потім знову вдягнути, коли з'являться перші промені.

Дитина спостерігає за повним сонячним затемненням у спеціальних окулярах, Карагуе, Чилі, 14 грудня 2020 року Фото: AP Photo/Esteban Felix Людина спостерігає за повним сонячним затемненням, П'єдра-дель-Агіла, Аргентина, 14 грудня 2020 року Фото: AP Photo/Natacha Pisarenko

Люди спостерігають за повним сонячним затемненням, П'єдра-дель-Агіла, Аргентина, 14 грудня 2020 року

Фото: AP Photo/Natacha Pisarenko

Цьогоріч супутник Землі впродовж 24 хвилин проходив перед Сонцем і приблизно на дві хвилини повністю його затьмарив. Таке явище вдень призводить до короткочасної темряви.