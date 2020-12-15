Світ зустрів єдине у 2020 році повне сонячне затемнення
Повне сонячне затемнення відбувається, коли Сонце, Земля та Місяць вирівнюються так, що Місяць затьмарює сонячне світло, повідомляє "Громадське". Попри те, що Місяць у 400 разів менший за Сонце, він здається більшим, бо розташовується до нас ближче. Саме тому він закриває всю зорю.
Спостерігати за затемненням потрібно у спеціальних окулярах (не сонцезахисних). Зняти їх можна лише тоді, як сонячне світло на декілька хвилин зникне, а потім знову вдягнути, коли з'являться перші промені.
Дитина спостерігає за повним сонячним затемненням у спеціальних окулярах, Карагуе, Чилі, 14 грудня 2020 року
Фото: AP Photo/Esteban Felix
Людина спостерігає за повним сонячним затемненням, П'єдра-дель-Агіла, Аргентина, 14 грудня 2020 року
Фото: AP Photo/Natacha Pisarenko
Люди спостерігають за повним сонячним затемненням, П'єдра-дель-Агіла, Аргентина, 14 грудня 2020 року
Фото: AP Photo/Natacha Pisarenko
Цьогоріч супутник Землі впродовж 24 хвилин проходив перед Сонцем і приблизно на дві хвилини повністю його затьмарив. Таке явище вдень призводить до короткочасної темряви.
Місяць поступово закриває Сонце, П'єдра-дель-Агіла, Аргентина, 14 грудня 2020 року
Фото: AP Photo/Natacha Pisarenko
Повне сонячне затемнення, П'єдра-дель-Агіла, Аргентина, 14 грудня 2020 року
Фото: AP Photo/Natacha Pisarenko
Орбіта Місяця навколо Землі дещо нахилена, тому таке вирівнювання відбувається не після кожного обертання. З нашої планети ми можемо спостерігати за повним сонячним затемненням приблизно один раз на 18 місяців.
Наступне повне сонячне затемнення можна буде побачити не раніше грудня 2021 року.
Повне сонячне затемнення, П'єдра-дель-Агіла, Аргентина, 14 грудня 2020 року
Фото: AP Photo/Natacha Pisarenko
Нагадаємо, що наступне повне сонячне затемнення відбудеться 4 грудня 2021 року, але буде видно лише над Південною Америкою
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