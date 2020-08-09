Телескоп GREGOR зробив детальні знімки плям на Сонці

Про це повідомляє The Indian Express, передає "Укрінформ".

"Після серйозного переобладнання оптики телескопа, яке провела група вчених Інституту сонячної фізики Лейбніца, за Сонцем можна спостерігати у набагато вищій роздільній здатності, ніж коли-небудь до цього", - йдеться в офіційному релізі.

Фото: KIS

У повідомленні зазначається, що "завдяки телескопу GREGOR вчені можуть знімати деталі розміром 50 км, що є дуже маленькою частинкою діаметра Сонця, який сягає 1,4 млн км. Це ніби бачити голку на футбольному полі в ідеальній якості з відстані одного кілометра".

"Це був дуже захопливий, але й складний проєкт. Всього за рік ми переобладнали оптику, механіку та електроніку телескопа, щоб досягти якомога кращої якості зображення", - сказала Люсія Кляйнт, керівник проєкту.

Фото: KIS

Як зазначає Indian Express, із використанням нової оптики телескопа вченим вдасться детально вивчати магнітні поля, конвекцію, турбулентність, сонячні плями та виверження. Нові зображення Сонця демонструють дивовижні деталі еволюції сонячних плям та складні структури плазми зірки.

Сонячні плями - темні утворення на Сонці, що є областями виходу у фотосферу магнітних полів, температура на яких значно нижча, ніж на інших ділянках.

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