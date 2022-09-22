ТЕХНОЛОГІЇ ФОТОКосмічний телескоп James Webb завдяки камері NIRCam зробив свої перші світлини планети Нептун.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакціюЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
22 09 2022 09:35
Телескоп James Webb зробив найчіткіше зображення кілець Нептуна за десятиліття
Фото: James Webb
Про це повідомляє Європейське космічне агентство (ESA).
"James Webb демонструє свої можливості, зробивши першу світлину Нептуна. Телескоп не тільки зробив найчіткіше зображення кілець цієї дивної планети за понад 30 років, але його камери також показали крижаного гіганта в абсолютно новому світлі" - заявили у відомстві.
Зазначається, що через те, що космічний телескоп фотографує у ближньому інфрачервоному діапазоні на довжині хвилі від 0,6 до 5 мікронів, Нептун не став синім на знімках James Webb.. Насправді метан настільки сильно поглинає, що планета досить темна на довжинах хвиль телескопа, за винятком місць, де є високогірні хмари.
Такі метаново-крижані хмари помітні у вигляді яскравих смуг і плям, які відбивають сонячне світло перед тим, як воно поглинається газом метан.
Найбільш вражаючим у цьому новому зображенні є чіткі вирази динамічних кілець Нептуна — деякі з них взагалі не були видимі раніше.
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