Телескоп NASA показав надмасивну чорну діру у сусідній галактиці

Космічна рентгенівська обсерваторія "Чандра" Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) сфотографувала надмасивну чорну діру у галактиці Андромеди.

Маса надмасивної чорної діри у галактиці Андромеди перевищує масу Стрільця A у понад 20 разів

Як передає Укрінформ, про це обсерваторія повідомила у Твітері.

"Чандра" спостерігає за центральною надмасивною чорною дірою у галактиці Андромеди", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у нашій галактиці Чумацький Шлях також є надмасивна чорна діра, яка отримала назву Стрілець A. Її маса перевищує масу Сонця майже у чотири мільйони разів.

Фото: Nasa

Маса надмасивної чорної діри у галактиці Андромеди перевищує масу Стрільця A у понад 20 разів.

Нагадаємо, що NASA відправить австралійський місяцехід на супутник Землі