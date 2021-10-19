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ТЕХНОЛОГІЇ ФОТО
19 10 2021 12:40

Телескоп NASA показав надмасивну чорну діру у сусідній галактиці

Маса надмасивної чорної діри у галактиці Андромеди перевищує масу Стрільця A у понад 20 разів
Космічна рентгенівська обсерваторія "Чандра" Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) сфотографувала надмасивну чорну діру у галактиці Андромеди.
Телескоп NASA показав надмасивну чорну діру у сусідній галактиці Фото: з вільних джерел

Як передає Укрінформ, про це обсерваторія повідомила у Твітері.

"Чандра" спостерігає за центральною надмасивною чорною дірою у галактиці Андромеди", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у нашій галактиці Чумацький Шлях також є надмасивна чорна діра, яка отримала назву Стрілець A. Її маса перевищує масу Сонця майже у чотири мільйони разів.

Фото: Nasa

Маса надмасивної чорної діри у галактиці Андромеди перевищує масу Стрільця A у понад 20 разів.

Нагадаємо, що NASA відправить австралійський місяцехід на супутник Землі

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