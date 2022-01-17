Тенісист Джокович прибув до Сербії після депортації з Австралії

Про це повідомляють CNN та BBC, пише "Громадське".

Літак із Джоковичем приземлився в аеропорту Белграда, де зібралися прихильники тенісиста. Декілька людей розмахували сербським прапором і скандували "Ми любимо Новака".

Напередодні ввечері Белградську вежу підсвічували словами "Ноле [псевдонім Джоковича], ти - гордість Сербії".

Прихильники Новака Джоковича в аеропорту Белграда, 17 січня 2022 року

Фото: AP Photo / Darko Vojinovic

Олімпійський комітет Сербії заявив, що "дуже розчарований скандальним рішенням" Австралії про депортацію Джоковича, додавши, що "була скоєна величезна несправедливість". Прем'єр-міністерка Сербії Ана Брнабич назвала скасування візи "скандальним".

Згідно з імміграційним законодавством Австралії, Джокович не може отримати візу протягом наступних 3 років. Однак прем'єр-міністр Скотт Моррісон заявив, що йому можуть дозволити в'їзд швидше за "належних обставин".

Отже, потенційно Джокович зможе взяти участь у Відкритому чемпіонаті Австралії (Australian Open) у 2023 році.

Новий можливий конфлікт

Також виникли питання щодо участі Джоковича у Відкритому чемпіонаті Франції ("Ролан Гаррос") - наступному в цьому році турнірі Великого шлему.

Річ у тім, що нещодавно парламент Франції остаточно схвалив закон, який зобов’язує людей віком від 16 років мати сертифікат про щеплення для відвідування громадських місць, зокрема спортивних об’єктів.

Міністерство спорту Франції 17 січня заявило, що не робитиме винятки професійним гравцям. Проте у відомстві також сказали, що ситуація може змінитися до травня, коли мають провести захі