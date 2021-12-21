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ТОП-10 українських стартапів, які залучили найбільше інвестицій у 2021 році Найбільш наполегливі та креативні стартапи, незважаючи на пандемію, все ж реалізували свої плани

Startup

Десятку кращих склали: Grammarly, People.ai, Matter Labs, Universal Hydrogen, SOC Prime, 3DLOOK, Upswot, Awesomic, Party.Space, ComeBack Mobility - розповімо деальніше про їх засновників та сфери застосування За матеріалами ЗМІ та офіційних сайтів Читайте також: В Україні пройде найбільший в історії пітчинг стартапів

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