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ТЕХНОЛОГІЇ ФОТО
21 12 2021 13:28

ТОП-10 українських стартапів, які залучили найбільше інвестицій у 2021 році

Найбільш наполегливі та креативні стартапи, незважаючи на пандемію, все ж реалізували свої плани
ТОП-10 українських стартапів, які залучили найбільше інвестицій у 2021 році Startup
Десятку кращих склали: Grammarly, People.ai, Matter Labs, Universal Hydrogen, SOC Prime, 3DLOOK, Upswot, Awesomic, Party.Space, ComeBack Mobility - розповімо деальніше про їх засновників та сфери застосування
 
За матеріалами ЗМІ та офіційних сайтів
 
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