ТЕХНОЛОГІЇ ФОТОНайбільш наполегливі та креативні стартапи, незважаючи на пандемію, все ж реалізували свої планиПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
21 12 2021 13:28
ТОП-10 українських стартапів, які залучили найбільше інвестицій у 2021 році
Startup
Десятку кращих склали: Grammarly, People.ai, Matter Labs, Universal Hydrogen, SOC Prime, 3DLOOK, Upswot, Awesomic, Party.Space, ComeBack Mobility - розповімо деальніше про їх засновників та сфери застосування
За матеріалами ЗМІ та офіційних сайтів
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