Торнадо, повені і гігантський град: в Італії через негоду загинули 4 людини

У зв'язку з тим, що хвиля поганої погоди, як очікується, пошириться на південь в понеділок і вівторок, було оголошено "жовті" попередження для регіонів Абруццо, Емілія-Романья, Марке, Молізе, Апулія, Сицилія, Тоскана та Умбрія.

На північну і центральну Італію у вихідні обрушилися екстремальні погодні умови, в результаті чого загинули щонайменше чотири людини і було завдано великої матеріальної шкоди.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

У Тоскані дві дівчинки у віці 3 і 14 років загинули в суботу ввечері, коли, як повідомляється, торнадо вирвало з коренем дерево, яке впало на їхній намет у кемпінгу.

Фото: Європейська правда

Два німецьких туристи загинули в неділю вночі під час сильної повені на дорозі в Південному Тіролі. Автомобіль зіткнувся з вантажівкою, в результаті чого загинули двоє пасажирів; 45-річний чоловік і 67-річна жінка. Також повідомляється, що 38-річний чоловік пропав безвісти в районі Варезе після того, як його змило рікою.

Повінь у Вероні

Фото: Європейська правда

Залізничні колії у багатьох постраждалих від стихії районах залишаються закритими.

Місто Верона готується до подальшої повені після того, як з 23 серпня на нього обрушилися кілька хвиль негоди, при цьому сильні вітри і гігантський град також завдали значної шкоди в цьому районі.

Повідомлялося про серйозні пошкодження в більшій частині регіону Венето, особливо сильно постраждали райони Віченца і Беллуно. Знаменитий гірськолижний курорт Кортіна д'Ампеццо в Беллуно постраждав від зсувів через сильний вітер і проливний дощ.

Наслідки граду у Бергамо

Фото: Європейська правда

Погана погода досягла регіону Ломбардії, з Кремони і Мантуї надійшли повідомлення про град "розміром з яйце". А в Бергамо пожежникам довелося розчистити дороги, непрохідні через сильний град.

У зв'язку з тим, що хвиля поганої погоди, як очікується, пошириться на південь в понеділок і вівторок, було оголошено "жовті" попередження для регіонів Абруццо, Емілія-Романья, Марке, Молізе, Апулія, Сицилія, Тоскана та Умбрія.

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