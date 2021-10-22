Центр Києва 23-24 жовтня перекриють для проведення марафону

Про це повідомляє Національна поліція, пише Громадське.

З 05:00 23 жовтня до 22:00 24 жовтня обмежать рух Володимирським проїздом та вулицею Володимирською від вулиці Великої Житомирської до вулиці Софіївської. А 24 жовтня обмежать рух на таких вулицях:

Карта вулиць із обмеженим рухом на час проведення марафону Wizz Air Kyiv City Marathon 2021 23-24 жовтня

Фото: Facebook / Національна поліція України

обмеження руху на мосту Патона, у напрямку бульвару Дружби Народів - із 08:30 до 13:00;

проспект Соборності - з 08:45 до 13:00;

Сверстюка - з 08:45 до 13:00;

Русанівський канал - із 08:45 до 13:00;

Ентузіастів, від Русанівського каналу до мосту Патона - з 08:45 до 13:00;

Русанівська набережна, від вулиці Ентузіастів до мосту Патона - з 08:45 до 13:00;

Набережне шосе, у напрямку мосту Патона - з 08:45 до 13:30;

Набережно-Хрещатицька, від вулиці Нижній Вал до Поштової площі - з 08:45 до 15:30;

Труханівська - з 09:00 до 14:30;

Парк Муромець - з 09:30 до 15:00;

обмеження руху на Північному мосту, в напрямку проспекту Степана Бандери - з 09:30 до 14:30;

Набережно-Рибальська, у напрямку мосту Патона - з 09:30 до 15:30;

Гаванський міст - із 09:30 до 15:30;

Нижній Вал - із 08:00 до 15:30;

Глибочицька - з 08:00 до 15:30;

Глибочицький проїзд - із 08:00 до 15:30;

В’ячеслава Чорновола - з 08:00 до 16:00;

Січових Стрільців - із 08:00 до 16:00.

У 2021 році Wizz Air Kyiv City Marathon відбуватиметься вже вдванадцяте. Організатором заходу є компанія Run Ukraine. Марафон має на меті популяризувати марафонський рух, пропагувати здоровий спосіб життя та масовий спорт.

Учасники Wizz Air Kyiv City Marathon змагаються протягом двох днів і можуть пробігти дистанцію від 4,2 до 42 кілометрів. Забіги стартують і фінішують на вулиці Володимирській. Більш детальну інформацію можна дізнатися на сайті заходу.

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