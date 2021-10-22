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CУСПІЛЬСТВО ФОТО
22 10 2021 09:51

Центр Києва 23-24 жовтня перекриють для проведення марафону

Ось перелік вулиць, якими обмежать рух авто
Найближчими вихідними, тобто 23-24 жовтня, у Києві відбудеться марафон Wizz Air Kyiv City Marathon 2021. Через це в центрі столиці тимчасово обмежать рух транспортних засобів.
Центр Києва 23-24 жовтня перекриють для проведення марафону Фото: vk.com

Про це повідомляє Національна поліція, пише Громадське.

З 05:00 23 жовтня до 22:00 24 жовтня обмежать рух Володимирським проїздом та вулицею Володимирською від вулиці Великої Житомирської до вулиці Софіївської. А 24 жовтня обмежать рух на таких вулицях:

  • Алли Тарасової - із 05:00 до 22:00;
  • Мала Житомирська - із 05:00 до 22:00;
  • Трьохсвятительська - із 05:00 до 22:00;
  • Михайлівська, від Михайлівської площі до Михайлівського провулку - з 05:00 до 22:00;
  • Велика Житомирська, від вулиці Володимирської до Михайлівської площі - з 05:00 до 22:00;
  • Велика Житомирська, від Львівської площі до вулиці Володимирської - з 08:00 до 16:00;
  • Володимирська, від вулиці Софіївської до бульвару Шевченка - із 08:00 до 12:00;
  • бульвар Тараса Шевченка, від вулиці Хрещатик до вулиці Володимирської - із 08:00 до 12:00;
  • бульвар Тараса Шевченка, від вулиці Володимирської до площі Перемоги - з 08:00 до 10:30;
  • Богдана Хмельницького, від вулиці Хрещатик до вулиці Миколи Лисенка - з 08:00 до 12:00;
  • площа Перемоги - з 08:00 до 10:30;
  • Саксаганського, від площі Перемоги до вулиці Льва Толстого - з 08:00 до 11:00;
  • Льва Толстого, від вулиці Саксаганського до вулиці Жилянської - з 08:00 до 11:00;
  • Жилянська - з 08:00 до 11:00;
  • Велика Васильківська, від вулиці Фізкультури до Бессарабської площі - з 08:00 до 11:00;
  • Хрещатик - з 08:00 до 12:00;
  • Європейська площа - з 08:00 до 12:00;
  • Музейний провулок - з 08:00 до 12:00;
  • Михайла Грушевського - з 08:00 до 12:00;
  • Петрівська алея - з 08:00 до 12:30;
  • Паркова дорога - з 08:00 до 12:30;
  • Дніпровський узвіз, у напрямку мосту Патона - з 08:30 до 13:00;
  • алея Героїв Крут - із 08:30 до 12:30;
  • Лаврська - з 08:30 до 13:00;
  • Запечерна - з 08:30 до 13:00;
  • бульвар Дружби Народів, від мосту Патона до вулиці Старонаводницької - із 08:30 до 13:00;

Карта вулиць із обмеженим рухом на час проведення марафону Wizz Air Kyiv City Marathon 2021 23-24 жовтня

Фото: Facebook / Національна поліція України

  • обмеження руху на мосту Патона, у напрямку бульвару Дружби Народів - із 08:30 до 13:00;
  • проспект Соборності - з 08:45 до 13:00;
  • Сверстюка - з 08:45 до 13:00;
  • Русанівський канал - із 08:45 до 13:00;
  • Ентузіастів, від Русанівського каналу до мосту Патона - з 08:45 до 13:00;
  • Русанівська набережна, від вулиці Ентузіастів до мосту Патона - з 08:45 до 13:00;
  • Набережне шосе, у напрямку мосту Патона - з 08:45 до 13:30;
  • Набережно-Хрещатицька, від вулиці Нижній Вал до Поштової площі - з 08:45 до 15:30;
  • Труханівська - з 09:00 до 14:30;
  • Парк Муромець - з 09:30 до 15:00;
  • обмеження руху на Північному мосту, в напрямку проспекту Степана Бандери - з 09:30 до 14:30;
  • Набережно-Рибальська, у напрямку мосту Патона - з 09:30 до 15:30;
  • Гаванський міст - із 09:30 до 15:30;
  • Нижній Вал - із 08:00 до 15:30;
  • Глибочицька - з 08:00 до 15:30;
  • Глибочицький проїзд - із 08:00 до 15:30;
  • В’ячеслава Чорновола - з 08:00 до 16:00;
  • Січових Стрільців - із 08:00 до 16:00.

У 2021 році Wizz Air Kyiv City Marathon відбуватиметься вже вдванадцяте. Організатором заходу є компанія Run Ukraine. Марафон має на меті популяризувати марафонський рух, пропагувати здоровий спосіб життя та масовий спорт.

Учасники Wizz Air Kyiv City Marathon змагаються протягом двох днів і можуть пробігти дистанцію від 4,2 до 42 кілометрів. Забіги стартують і фінішують на вулиці Володимирській. Більш детальну інформацію можна дізнатися на сайті заходу.

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