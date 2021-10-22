Центр Києва 23-24 жовтня перекриють для проведення марафону
Про це повідомляє Національна поліція, пише Громадське.
З 05:00 23 жовтня до 22:00 24 жовтня обмежать рух Володимирським проїздом та вулицею Володимирською від вулиці Великої Житомирської до вулиці Софіївської. А 24 жовтня обмежать рух на таких вулицях:
- Алли Тарасової - із 05:00 до 22:00;
- Мала Житомирська - із 05:00 до 22:00;
- Трьохсвятительська - із 05:00 до 22:00;
- Михайлівська, від Михайлівської площі до Михайлівського провулку - з 05:00 до 22:00;
- Велика Житомирська, від вулиці Володимирської до Михайлівської площі - з 05:00 до 22:00;
- Велика Житомирська, від Львівської площі до вулиці Володимирської - з 08:00 до 16:00;
- Володимирська, від вулиці Софіївської до бульвару Шевченка - із 08:00 до 12:00;
- бульвар Тараса Шевченка, від вулиці Хрещатик до вулиці Володимирської - із 08:00 до 12:00;
- бульвар Тараса Шевченка, від вулиці Володимирської до площі Перемоги - з 08:00 до 10:30;
- Богдана Хмельницького, від вулиці Хрещатик до вулиці Миколи Лисенка - з 08:00 до 12:00;
- площа Перемоги - з 08:00 до 10:30;
- Саксаганського, від площі Перемоги до вулиці Льва Толстого - з 08:00 до 11:00;
- Льва Толстого, від вулиці Саксаганського до вулиці Жилянської - з 08:00 до 11:00;
- Жилянська - з 08:00 до 11:00;
- Велика Васильківська, від вулиці Фізкультури до Бессарабської площі - з 08:00 до 11:00;
- Хрещатик - з 08:00 до 12:00;
- Європейська площа - з 08:00 до 12:00;
- Музейний провулок - з 08:00 до 12:00;
- Михайла Грушевського - з 08:00 до 12:00;
- Петрівська алея - з 08:00 до 12:30;
- Паркова дорога - з 08:00 до 12:30;
- Дніпровський узвіз, у напрямку мосту Патона - з 08:30 до 13:00;
- алея Героїв Крут - із 08:30 до 12:30;
- Лаврська - з 08:30 до 13:00;
- Запечерна - з 08:30 до 13:00;
- бульвар Дружби Народів, від мосту Патона до вулиці Старонаводницької - із 08:30 до 13:00;
Карта вулиць із обмеженим рухом на час проведення марафону Wizz Air Kyiv City Marathon 2021 23-24 жовтня
Фото: Facebook / Національна поліція України
- обмеження руху на мосту Патона, у напрямку бульвару Дружби Народів - із 08:30 до 13:00;
- проспект Соборності - з 08:45 до 13:00;
- Сверстюка - з 08:45 до 13:00;
- Русанівський канал - із 08:45 до 13:00;
- Ентузіастів, від Русанівського каналу до мосту Патона - з 08:45 до 13:00;
- Русанівська набережна, від вулиці Ентузіастів до мосту Патона - з 08:45 до 13:00;
- Набережне шосе, у напрямку мосту Патона - з 08:45 до 13:30;
- Набережно-Хрещатицька, від вулиці Нижній Вал до Поштової площі - з 08:45 до 15:30;
- Труханівська - з 09:00 до 14:30;
- Парк Муромець - з 09:30 до 15:00;
- обмеження руху на Північному мосту, в напрямку проспекту Степана Бандери - з 09:30 до 14:30;
- Набережно-Рибальська, у напрямку мосту Патона - з 09:30 до 15:30;
- Гаванський міст - із 09:30 до 15:30;
- Нижній Вал - із 08:00 до 15:30;
- Глибочицька - з 08:00 до 15:30;
- Глибочицький проїзд - із 08:00 до 15:30;
- В’ячеслава Чорновола - з 08:00 до 16:00;
- Січових Стрільців - із 08:00 до 16:00.
У 2021 році Wizz Air Kyiv City Marathon відбуватиметься вже вдванадцяте. Організатором заходу є компанія Run Ukraine. Марафон має на меті популяризувати марафонський рух, пропагувати здоровий спосіб життя та масовий спорт.
Учасники Wizz Air Kyiv City Marathon змагаються протягом двох днів і можуть пробігти дистанцію від 4,2 до 42 кілометрів. Забіги стартують і фінішують на вулиці Володимирській. Більш детальну інформацію можна дізнатися на сайті заходу.
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