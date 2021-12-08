Туреччина після пожеж потерпає від повені: п’ятеро загиблих

У Чорноморському регіоні на півночі Туреччини тривають опади, які призвели до значних затоплень та сходження селевих потоків. Людей, яких стихія заблокувала в домівках та на робочих місцях, евакуюють вертольотами. П’ятеро людей загинули, пошуки однієї зниклої людини тривають.

Через повінь п’ятеро громадян загинули в провінції Кастамону. Тривають пошуки одного громадянина, який зник у провінції Бартин

Про це повідомляє власкор Укрінформу.

"Через повінь п’ятеро громадян загинули в провінції Кастамону. Тривають пошуки одного громадянина, який зник у провінції Бартин", - йдеться у звіті Управління із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (AFAD) за минулу добу.



Повінь у Туреччині / Фото: cnnturk.com Повінь у Туреччині / Фото: cnnturk.com



Повінь у Туреччині / Фото: cnnturk.com





Повінь у Туреччині / Фото: cnnturk.com Повінь у Туреччині / Фото: cnnturk.comПовінь у Туреччині / Фото: cnnturk.com







Повінь у Туреччині / Фото: cnnturk.com



Повінь у Туреччині / Фото: cnnturk.com

Повінь у Туреччині / Фото: cnnturk.com

У провінції Бартин в безпечні райони було евакуйовано 300 постраждалих, у Кастамону - 210, операція з евакуації у цій провінції триває із залученням двох вертольотів. У провінції Синоп вертольотами евакуйовано 106 громадян, евакуація повітрям триває.

У Кастомону та Синопі для постраждалих виділили студентські гуртожитки на 3577 місць, де вже розміщено відповідно 450 та 87 евакуйованих.

Без електропостачання залишаються 194 села у Кастамону, 87 сіл у Синопі, 4 села у Бартині. Крім того, у цих провінціях зруйновано багато мостів.

У окремих районах вказаних провінцій селеві потоки зійшли на житлові квартали та промислові площі, заблокувавши людей у домівках та на робочих місцях. У результаті стихії десятки житлових будинків та інших приміщень були зруйновані, значна кількість житла та власного автотранспорту стали непридатні до використання.

Як прогнозують метеорологи, значні опади триватимуть сьогодні до 18.00, після чого їх сила буде зменшуватися. Опади тривають у провінціях Синоп, Кастамону, Бартин, Карабюк, Самсун.