Туристів Дністровським каньйоном кататиме "дракон" вікінгів
Про це повідомив директор КП «Дністровський регіональний ландшафтний парк імені Сергія Дідича» Михайло Ковтун на сторінці «Покутські стежки» в Facebook, передає Укрінформ.
«А ми потроху будемо відкривати сюрпризи туристичного сезону-2020, який от-от розпочнеться (сподіваємося, це відбудеться 10 червня). Знайомтеся! – Дракар (норв. drakkar від дав.-сканд. drage — «дракон» і kar — «корабель», буквально — «корабель-дракон») — довгий вузький дерев'яний човен вікінгів з високо заломленим носом і кормою. Вже незабаром такий середньовічний плавзасіб буде радувати туристів у Дністровському каньйоні. Всі подробиці згодом... Скажу тільки одне – сьогоднішні випробування пройшли успішно», — написав Ковтун.
Він стверджує, що човен готовий до літнього сезону.
Нагадаємо, що в Україні існує близько 60 дендрологічних парків, що належать до об’єктів природно-заповідного фонду України. Є парки з 200 річною історією і є створені зовсім недавно. Є невеликі за площею - 10-20 га, і є великі дендропарки (дендропарк Олександрія займає площу понад 400 га). Вони створюються кропіткою працею наукових працівників, садівників, ентузіастів з метою збереження різноманітних видів деревних рослин, озеленення, науково-дослідної діяльності, і як зелені зони, райські куточки для відпочинку громадян.
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