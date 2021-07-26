ПОЛІТИКА ФОТОЛідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська приїхала до США, щоб налагодити дипломатичні відносини між Білоруссю та Сполученими Штатами.
Фото: Укрінформ
Фото: УкрінформПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
26 07 2021 10:59
Тихановська каже, що приїхала до США для налагодження дипломатичних відносин
Головна мета візиту – налагодити дипломатичні відносини з країною, які були втрачені багато років тому. Цю мету ми досягли
Фото: Ukrinform
Як передає власний кореспондент Укрінформу у Нью-Йорку, про це вона заявила журналістам під час зустрічі з білоруською громадою, що відбулася в неділю на набережній Мангеттена, де зібралося близько півтисячі білорусів з усієї Америки.
Фото: Укрінформ
"Головна мета візиту – налагодити дипломатичні відносини з країною, які були втрачені багато років тому. Цю мету ми досягли",- сказала вона.
За її словами, вона також донесла до американських політиків інформацію про ситуацію в Білорусі, оскільки "багато хто вважає, що оскільки красива картинка протестів зникла з екранів телевізорів, то Лукашенко задушив білорусів". Проте насправді протести тривають приховано, зазначила вона. "Життя всередині білоруського суспільства вирує, так само відбуваються зміни всередині режиму, бізнесмени та чиновники незадоволені й чинять тиск на Лукашенка", - сказала Тихановська.
Фото: Укрінформ
За її словами, американська сторона пообіцяла запровадити секторальні санкцій проти підприємств, які фінансують режим. Водночас обговорювалися можливості підтримки розвитку громадянського суспільства, опозиції за допомогою криптовалюти, аби не можна було блокувати банківські рахунки. "Треба шукати нові, креативні підходи щодо підтримки", - сказала вона.
Також, за словами Тихановської, у Палаті представників США створено групу підтримки Білорусі, "чекаємо чогось подібного і в Сенаті", додала вона. "Американці всіляко показують, що підтримуватимуть демократичні зміни в Білорусі й надаватимуть допомогу – фінансову, експертну – новій Білорусі, після виборів президента". На її думку, падіння режиму відбудеться до кінця цього року, після чого пройдуть демократичні вибори, у яких сама вона участі не братиме.
Як повідомлялося, 20 липня Тихановська у Вашингтоні зустрічалася з державним секретарем США Ентоні Блінкеном, з яким обговорювала можливості посилення санкцій проти режиму Лукашенка та збільшення допомоги на розвиток демократії у Білорусі.
Лідерка білоруської опозиції зустрічалася з представниками американської влади, експертного співтовариства, громадянського суспільства.
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