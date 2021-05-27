Реєстрація Вхід
RSS
ВІДПОЧИНОК ФОТО
27 05 2021 11:59

У 2019 році на Галапагосах знайшли черепаху

Виявилося, що вона належить до виду, який вважався зниклим понад 100 років
Гігантська черепаха, знайдена на Галапагоських островах у 2019 році, виявилася представницею виду, що вже понад століття як вважався вимерлим. Якщо раніше це припускалося, то тепер це остаточно підтвердила генетична експертиза.
У 2019 році на Галапагосах знайшли черепаху Самка черепахи виду Chelonoidis phantasticus. Вважалося, що він зник понад 100 років тому Фото: Національний парк "Галапагос" / Facebook

Про це в середу, 26 травня, повідомив еквадорський Національний парк "Галапагос", зазначає "Громадське".

Черепаху ще в лютому 2019 року знайшла експедиція парку та американської некомерційної організації Galapagos Conservancy, яка вирушила на острів Фернандіна (один із найбільших і наймолодших на Галапагоських островах).

Уже тоді науковці припустили, що черепаха може належати до виду Chelonoidis phantasticus. Його востаннє бачили у 1906 році науковці Каліфорнійської академії наук під час експедиції на Галапагоси. Із собою вони привезли генетичний матеріал самця цієї черепахи.

Саме він дозволив 115 років по тому підтвердити науковцям із Єльського університету, що велика самка черепахи, знайдена у лютому 2019 року, належить до виду Chelonoidis phantasticus. Наразі вона перебуває в заказнику на острові Санта-Круз.

Самка черепахи виду Chelonoidis phantasticus. Вважалося, що він зник понад 100 років тому

Фото: Національний парк "Галапагос" / Facebook

Міністр довкілля й водних ресурсів Еквадору (частиною якого є Галапагоські острови) Ґуставо Манріке заявив, що черепаха є "черговим підтвердженням того, чому [Еквадор] є місцем із чи не найбільшим у світі різноманіттям рослин і тварин".

На острові Фернандіна вже знайшли послід і сліди черепах виду Chelonoidis phantasticus, що дозволяє припустити, що їх там насправді більше. За словами директора Національного парку "Галапагос" Данні Руеди, науковці планують експедицію на острів, щоб знайти більше черепах.

Читайте також: У Південній Америці знайшли рештки вимерлої черепахи розміром з автомобіль

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
11 нетипових стрічок для святкових вихідних

11 нетипових стрічок для святкових вихідних

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.