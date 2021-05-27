У 2019 році на Галапагосах знайшли черепаху

Гігантська черепаха, знайдена на Галапагоських островах у 2019 році, виявилася представницею виду, що вже понад століття як вважався вимерлим. Якщо раніше це припускалося, то тепер це остаточно підтвердила генетична експертиза.

Виявилося, що вона належить до виду, який вважався зниклим понад 100 років

Самка черепахи виду Chelonoidis phantasticus. Вважалося, що він зник понад 100 років тому Фото: Національний парк "Галапагос" / Facebook

Про це в середу, 26 травня, повідомив еквадорський Національний парк "Галапагос", зазначає "Громадське".

Черепаху ще в лютому 2019 року знайшла експедиція парку та американської некомерційної організації Galapagos Conservancy, яка вирушила на острів Фернандіна (один із найбільших і наймолодших на Галапагоських островах).

Уже тоді науковці припустили, що черепаха може належати до виду Chelonoidis phantasticus. Його востаннє бачили у 1906 році науковці Каліфорнійської академії наук під час експедиції на Галапагоси. Із собою вони привезли генетичний матеріал самця цієї черепахи.

Саме він дозволив 115 років по тому підтвердити науковцям із Єльського університету, що велика самка черепахи, знайдена у лютому 2019 року, належить до виду Chelonoidis phantasticus. Наразі вона перебуває в заказнику на острові Санта-Круз.

Самка черепахи виду Chelonoidis phantasticus. Вважалося, що він зник понад 100 років тому Фото: Національний парк "Галапагос" / Facebook Міністр довкілля й водних ресурсів Еквадору (частиною якого є Галапагоські острови) Ґуставо Манріке заявив, що черепаха є "черговим підтвердженням того, чому [Еквадор] є місцем із чи не найбільшим у світі різноманіттям рослин і тварин". На острові Фернандіна вже знайшли послід і сліди черепах виду Chelonoidis phantasticus, що дозволяє припустити, що їх там насправді більше. За словами директора Національного парку "Галапагос" Данні Руеди, науковці планують експедицію на острів, щоб знайти більше черепах.

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