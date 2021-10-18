CУСПІЛЬСТВО ФОТОУ центрі Баку відкрився Український центр, який стане осередком активності української діаспори в Азербайджані, місцем проведення заходів, спрямованих на розвиток двосторонніх відносин між країнами.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
18 10 2021 12:54
У Баку відкрили Український центр
Нині на базі центру діє виставка світлин, що розповідають про події російсько-української війни
Фото: Посольство України в Азербайджані
Про це повідомляє Укрінформ на основі інформації, наданої Посольством України в Азербайджані.
"На Український центр покладається велика кількість завдань, які будуть сприяти розвитку двосторонніх відносин між нашими країнами. Це у т.ч. туристична сфера, бо ми хочемо, щоб більше українців та азербайджанців знали про її потенціал, можливість як подорожувати, так і реалізовувати проєкти у цьому напрямку. Український центр також розвиває проєкт зі створення аудіогідів, що реалізується по всьому світу під патронатом першої леді Олени Зеленської. Безперечно. Український центр стане осередком української діаспори в Азербайджані", - розповів після церемонії відкриття Надзвичайний та Повноважний Посол України в Азербайджані Владислав Каневський.
Відкриття Українського центру в Баку / Фото: Посольство України в Азербайджані
За його словами, окремим напрямом діяльності Українського центру буде освіта. На його базі планують проводити спільні проєкти українських та азербайджанських вищих навчальних закладів, студентські обміни та дослідження. У Центрі також будуть функціонувати класи з вивчення української мови та розмовний клуб української мови. Тут будуть проходити виставки, артподії та тематичні зустрічі.
Нині на базі центру діє виставка світлин, що розповідають про події російсько-української війни.
У ході урочистого відкриття Українського центру було підписано Меморандум про взаєморозуміння між ПрАТ "Миргородпродукт" і Асоціацією туристичних агентств Азербайджанської Республіки, вручено паспорти громадян України та перші вишивані сорочки маленьким українцям з діаспори в Азербайджані.
Український центр було відкрито за організації та сприяння Посольства України в Азербайджані та Почесного консульства України в м. Шемахи.
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