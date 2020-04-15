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ТЕХНОЛОГІЇ ФОТО
15 04 2020 12:00

У Бельгії розробили ЗD-маску, що може замінити ШВЛ

"Бельгійська компанія Materialise розробила кисневу ЗD-маску, яка зможе зменшити час, протягом якого пацієнт підключений до ШВЛ"
Бельгійська компанія Materialise розробила маску, надруковану на ЗD-принтері, яка може замінити апарат штучної вентиляції легень (ШВЛ).
У Бельгії розробили ЗD-маску, що може замінити ШВЛ Фото: businessinsider.com

Про це повідомляє Business Insider, передає УКРІНФОРМ.

"Бельгійська компанія Materialise розробила кисневу ЗD-маску, яка зможе зменшити час, протягом якого пацієнт підключений до ШВЛ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що спеціальна маска приєднання напряму до обладнання для примусової подачі газової суміші замість апарату штучної вентиляції легень.

Нині киснева маска проходить процес тестування й очікує на відповідні дозволи від регуляторів у США й Європі.

У компанії очікують, що вже у квітні маски зможуть з’явитися у лікарнях для допомоги у боротьбі з коронавірусом.

Нагадаємо, що у світі зафіксували 2 млн 366 пацієнтів із коронавірусом, з них одужали — 484 757, а померли — 126 766 людей.

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