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17 12 2020 10:36

У Берліні обшуки в будинках і магазинах через вкрадену 100-кілограмову золоту монету

Прокуратура Берліна заявила, що арештів не було, але розслідування триває
Поліція в Берліні провела обшуки в будинках і ювелірних магазинах за підозрою, що вони можуть бути пов'язані зі спробами поступово вилучити золото зі 100-кілограмової канадської монети, вкраденої з музею в столиці Німеччини.
У Берліні обшуки в будинках і магазинах через вкрадену 100-кілограмову золоту монету Фото з вільних джерел

Монета оціночною вартістю 3,75 мільйона євро була вкрадена з берлінського музею Боде в 2017 році і досі не знайдена, повідомляє "Європейська правда".

Фото: Європейська правда

За даними поліції, ранкові рейди були зосереджені на восьми підозрюваних у віці від 14 до 51 року, що належать до різних національностей.

Стверджується, що вони були частиною групи, яка скуповувала вкрадене золото, щоб переплавляти його і підроблювати колекційні монети, а потім продавати їх як справжні в ювелірних магазинах, якими керують вони або їхні родичі. За словами поліції, деякі з підробок вже були продані.

Поліція повідомила, що в ході обшуку були виявлені підроблені монети, інструменти для підробки документів і "п'ятизначна" сума готівки.

"Оцінка доказів триває. Серед іншого вивчається можливий зв'язок з крадіжкою золотої монети з музею Боде", - заявили в поліції.

Прокуратура Берліна заявила, що арештів не було, але розслідування триває.

Нагадаємо, що Німеччині затримали підозрюваних у "пограбуванні століття" в Дрездені

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