У Берліні відбулася акція проти війни в Україні

Акція "Війна не має кордонів" у Берліні, 30 січня 2022 року

Фото: Посольство України в Німеччині

Учасники демонстрації закликали німецький уряд використати свій вплив на Росію, щоб зупинити нову російську агресію проти Києва.

Чому це важливо?

З початку загострення щодо нового російського вторгнення Німеччина серед країн заходу чи не найбільше виступає проти підтримки України зброєю. Так, у січні міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт заявила в інтерв'ю Welt, що Німеччина поки не постачатиме Україні зброю.

За її словами, країна дотримується своєї політики й не надсилає летальну зброю до зон конфлікту. Проте міністерка зазначила, що Німеччина підтримує Україну в інші способи - наприклад, планує передати польовий госпіталь.

Крім того, у грудні 2021 року німецьке видання Bild писало, що Німеччина ще з травня 2021 року використовує внутрішні механізми НАТО, щоб заблокувати постачання Україні ще й зброї Альянсу.

Новий канцлер Німеччини Олаф Шольц теж каже, що його уряд не планує змінювати політику попередньої влади, за якої Україні не постачали оборонну зброю.

Крім того, від німецьких політиків та посадовців уже звучали заяви, які ставлять під сумнів євроатлантичні прагнення та навіть територіальну цілісність України. Наприклад, командувач ВМС Німеччини Кай-Ахім Шенбах 22 січня заявив, що "кримський півострів втрачений, і він ніколи не повернеться".

За його словами, наразі Україна не може виконати вимоги щодо вступу до Північноатлантичного Альянсу, оскільки її частина окупована. Згодом через ці висловлювання Шенбах свою посаду втратив.

А згодом прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер заявив, що Росія не є ворогом Європи і проти неї не треба вводити жорсткі санкції. Він також сказав, що "розширення НАТО на схід із включенням України ще довго не стоятиме на порядку денному".

Проте частина німецьких політиків іншої думки щодо України. Наприклад, лідер найбільшої опозиційної партії Німеччини - Християнсько-демократичного союзу - Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина має припинити блокувати постачання зброї для України.

Каже, що зброю потрібно постачати і "через відповідальність перед історією", і для збереження політичного мирного порядку в Європі, "за який Росія теж несе відповідальність".

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