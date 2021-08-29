ФОТОУ буддійському храмі в Бразилії встановили гігантську статую Будди. Ця статуя перевищує відому статую Христа-Спасителя у місті Ріо-де-Жанейро.
Фото: globoПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
29 08 2021 14:41
У Бразилії з'явилася статуя Будди, що вища за монумент Христа у Ріо
У квітні поточного року мало відбутися відкриття 350-тонної статуї, однак цим планам завадила пандемія коронавірусу, від якої особливо постраждала Бразилія
Фото: globo
Про це повідомляє Globo.
Нова статуя Будди розташована на півночі бразильського штату Еспіріту-Санту. Відкриття монументу відбулося у суботу, 28 серпня.
Зведення монументу завершилося ще 2020 року. У квітні поточного року мало відбутися відкриття 350-тонної статуї, однак цим планам завадила пандемія коронавірусу, від якої особливо постраждала Бразилія.
Фото: globo
Висота монументу складає 35 метрів, що на п'ять метрів вище, ніж знаменита статуя Христа-Спасителя у місті Ріо-де-Жанейро.
Як зазначається, подивитися на новий монумент кожні вихідні приїжджають близько чотирьох тисяч людей. Зробити це можна безкоштовно та у будь-який час.
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