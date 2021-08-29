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29 08 2021 14:41

У Бразилії з'явилася статуя Будди, що вища за монумент Христа у Ріо

У квітні поточного року мало відбутися відкриття 350-тонної статуї, однак цим планам завадила пандемія коронавірусу, від якої особливо постраждала Бразилія
У буддійському храмі в Бразилії встановили гігантську статую Будди. Ця статуя перевищує відому статую Христа-Спасителя у місті Ріо-де-Жанейро.
У Бразилії з Фото: globo
Про це повідомляє Globo.
 
Нова статуя Будди розташована на півночі бразильського штату Еспіріту-Санту. Відкриття монументу відбулося у суботу, 28 серпня.
 
Зведення монументу завершилося ще 2020 року. У квітні поточного року мало відбутися відкриття 350-тонної статуї, однак цим планам завадила пандемія коронавірусу, від якої особливо постраждала Бразилія.
 

Фото: globo
 
Висота монументу складає 35 метрів, що на п'ять метрів вище, ніж знаменита статуя Христа-Спасителя у місті Ріо-де-Жанейро.
 
Як зазначається, подивитися на новий монумент кожні вихідні приїжджають близько чотирьох тисяч людей. Зробити це можна безкоштовно та у будь-який час.
 
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