ФОТОУперше за понад 60 років розпочалися ремонтні роботи в знаменитому Стоунхенджі. Це сталося після того, як лазерне сканування показало руйнування конструкцій: каменів перемичок, швів і бетонної стяжки.
Фото: ENGLISH HERITAGEПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
15 09 2021 11:39
У Британії ремонтують Стоунхендж – уперше за 60 років
Очікується, що фахівцям-консерваторам знадобиться 2 тижні на виконання робіт
Фото: ENGLISH HERITAGE
Про це повідомляє BBC.
Щоби символічно відзначити початок ремонту, благодійна організація English Heritage запросила чоловіка замінити монету - пів пенні, яку він поклав під один із каменів у 1950-х роках, коли був ще хлопчиком. Цю спеціальну пам’ятну монету випустить Королівський монетний двір.
Очікується, що фахівцям-консерваторам знадобиться 2 тижні на виконання робіт.
Фото: ENGLISH HERITAGE
Риштування будуть встановлені так, щоб робітники могли дістатися до вершини каменів і замінити бетонний розчин вапняним.
Старший куратор ремонтних робіт Хізер Себайр зазначив, що "ця життєво важлива робота захистить особливості, які роблять Стоунхендж таким унікальним".
Фото: ENGLISH HERITAGE
Як відомо, Стоунхендж являє собою групу кам'яних монолітів до 6,5 м заввишки, які встановили кругом на Солсберійській рівнині (південно-західна Англія) в період між 3000 і 2000 роками до нашої ери.
Фото: ENGLISH HERITAGE
У 1986-му Стоунхендж і його околиці включені до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
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