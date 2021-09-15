У Британії ремонтують Стоунхендж – уперше за 60 років

Уперше за понад 60 років розпочалися ремонтні роботи в знаменитому Стоунхенджі. Це сталося після того, як лазерне сканування показало руйнування конструкцій: каменів перемичок, швів і бетонної стяжки.

Очікується, що фахівцям-консерваторам знадобиться 2 тижні на виконання робіт

Щоби символічно відзначити початок ремонту, благодійна організація English Heritage запросила чоловіка замінити монету - пів пенні, яку він поклав під один із каменів у 1950-х роках, коли був ще хлопчиком. Цю спеціальну пам’ятну монету випустить Королівський монетний двір.

Очікується, що фахівцям-консерваторам знадобиться 2 тижні на виконання робіт.



Фото: ENGLISH HERITAGE

Риштування будуть встановлені так, щоб робітники могли дістатися до вершини каменів і замінити бетонний розчин вапняним.

Старший куратор ремонтних робіт Хізер Себайр зазначив, що "ця життєво важлива робота захистить особливості, які роблять Стоунхендж таким унікальним".



Фото: ENGLISH HERITAGE

Як відомо, Стоунхендж являє собою групу кам'яних монолітів до 6,5 м заввишки, які встановили кругом на Солсберійській рівнині (південно-західна Англія) в період між 3000 і 2000 роками до нашої ери.



Фото: ENGLISH HERITAGE

У 1986-му Стоунхендж і його околиці включені до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.